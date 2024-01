Si amas a tu patria pero no al PCC, no puedes representar a Cuba en la pelota

Los aficionados al béisbol cubano se han enzarzado este fin de semana en una nueva polémica por un tema sobradamente conocido, que la Federación Cubana (FCB) de ese deporte tiene un filtro ideológico a la hora de escoger a sus jugadores. El resurgimiento de la disputa tiene su origen en una publicación en Facebook del periodista deportivo Nevay Machado Rodríguez, reportero de la emisora local de Guantánamo.

Se acababa de dar a conocer el nombre de los 58 peloteros preseleccionados en la provincia para la próxima temporada cubana de pelota, provocando las habituales discusiones sobre lo oportuno o no de algunas presencias y ausencias o cuáles podrían resultar más convenientes. El comunicador, presto a zanjar un debate, abrió otro.

"A raíz de la polémica creada por inconformidades de aficionados debido a la exclusión de algunos jugadores y la inclusión de otros, les comparto también los criterios manejados por el Departamento Provincial de Béisbol de Guantánamo para la selección de los atletas", escribió en su perfil de la red social.

En la lista, no ha pasado desapercibido el tercer criterio, "condiciones políticas y ser comprometidos con la patria", que ha generado una ola de críticas entre los aficionados que piden escoger a los deportistas por su valía profesional y dejar de lado completamente cualquier consideración de otra índole.

"Para integrar el equipo más malo de Cuba de por vida hay que tener carné del partido o la juventud"

"¿Y si el pelotero ama a su patria [Cuba] pero no está de acuerdo con el PCC?", pregunta retóricamente un usuario, consciente como el resto de que para el régimen el compromiso patriótico se vincula únicamente al partido único.

"Como siempre, después hablan que si los de allá, los del equipo FepCube [Federación Profesional Cubana de Béisbol], mezclan la política con el deporte" –argumenta un comentarista en referencia al equipo formado en Miami con peloteros cubanos considerado "ilegítimo" por la FCB: "Para integrar el equipo más malo de Cuba de por vida hay que tener carné del partido o la juventud. Por Dios, el lugar 17 le espera, pero no solo en esta Serie, sino por los años de los años. Ya veremos a los jóvenes, la gran mayoría cruzando el Río Bravo en cuanto les den un chance".

La FCB hizo público un comunicado el pasado 15 de diciembre en el que acusaba a FebCube, que participará en la Serie Latinoamericana de Barranquilla el próximo 25 de enero, de "usurpar funciones únicamente asignadas" a su institución.

Las autoridades del deporte rey cubano denunciaban entonces –y ya era la segunda vez– que FepCube "irrespeta los más elementales preceptos del deporte al asociarse y comprometerse con una campaña vinculada a la organización, financiamiento y promoción de actos violentos contra instituciones y la legalidad en Cuba con fines de desestabilización".

A juicio de la FCB, las autoridades deportivas deberían intervenir para evitar que un equipo que no es el oficial participe en competiciones internacionales. FepCube está formado por peloteros exiliados y llevará como sobrenombre Patria y Vida, según anunció el pasado 6 de diciembre su presidente, Armando Llanes.

Al respecto se ha pronunciado Maykel Castillo Osorbo, el rapero del Movimiento San Isidro encarcelado desde 2021 y uno de los autores de la canción que se convirtió en lema de las protestas antigubernamentales del 11J. El medio miamense Martí Noticias difundió un mensaje del artista este domingo, enviado desde la prisión Kilo 5 y Medio, de Pinar del Río, donde cumple una condena de nueve años por "desacato, atentado, desórdenes públicos y difamación de las instituciones y organizaciones, héroes y mártires".

"Que tengan el nombre de Patria y Vida es sumamente espectacular, ustedes no saben el orgullo que yo siento de que ese equipo con esas personas"

"Este equipo de béisbol sé que va a ser impresionante, más allá de la política, más allá de lo que se puede hablar, porque vamos a tener un equipo con personalidades de primer nivel, y sé que vamos a disfrutarlo. Esos cubanos van a defender a su país, a 11 millones de cubanos", dice en el audio.

"Estamos conectadísimos porque queremos que ellos jueguen pelota, queremos que se sientan bien, que es lo que saben hacer y es lo que siempre han hecho. Además, que tengan el nombre de Patria y Vida es sumamente espectacular, ustedes no saben el orgullo que yo siento de que ese equipo con esas personas, con esas figuras, se conecten a ese nivel", concluye.

La división política entre los partidarios del régimen y el exilio y la oposición está instalada en el deporte cubano desde hace décadas, frente a la consideración de la FCB que acusa ahora a FepCube de promoverla.

Cuando media selección cubana Sub-23 abandonó el equipo en 2021 durante un viaje a México para el campeonato mundial, el oficialismo no dudó en acusar al manager Eriel Sánchez y todo el equipo técnico de no haber ofrecido a los jugadores un "proceso educativo y formativo" que fortaleciera "las dinámicas grupales, en las que se gestan los valores éticos y morales".

El seleccionador, poco antes de aquella competición imborrable, se había visto en la misma situación que ahora se produce en Guantánamo, la de cosechar críticas por sus elecciones. Entonces ya dejó muy claros los criterios. "Hay muchos parámetros que medir. No solo es mirar para cuánto bateó, para cuánto lanzó, o para cuanto fildeó; hay otros aspectos como la disciplina, el patriotismo, etc. He dicho en otras entrevistas que es inconcebible que no estén ellos por su nombre y resultados, pero que revisen entonces los otros parámetros y miren en qué fallaron, en qué se equivocaron, y qué aspectos son los que no cumplen para estar aquí. No es algo que decidimos nosotros directamente, pero hay que analizar esos otros aspectos", explicó.

