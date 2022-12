Peloteros a los que el régimen llamó "gusanos" rechazan jugar el Clásico Mundial con Cuba

Los peloteros cubanos Yunesky Maya y Cionel Pérez ratificaron esta semana su negativa a ser parte del equipo de Cuba en el Clásico Mundial de Béisbol. En cambio, Lorenzo Quintana confirmó su participación, según el periodista Francys Romero. Con su intervención, "al menos aseguran un bate de poder y bateo oportuno con experiencia en el alto nivel profesional", destacó.

Pérez eligió "no participar" por un Gobierno que lo llamó "traidor, vende patria, gusano", precisó el lanzador. "Por qué tengo que jugar por un Gobierno que censura todos los juegos de la MLB (Grandes Ligas). Por qué mi familia en Cuba no me puede ver jugar en temporada regular, pero ahora como le conviene que uno represente a esa dictadura se les olvidó todo lo que dijeron".

El zurdo abandonó la Isla en mayo de 2015 tras ser suspendido bajo el argumento de una "indisciplina". En su último torneo defendiendo a Matanzas consiguió 75 ponches y tuvo una efectividad de 2,06 en 87 partidos con un promedio de 1/3 innings, publicó Radio y Televisión Martí.

"Tengo más valor moral que todos los dirigentes del partido", subrayó el atleta y desmintió la idea de que la pelota cubana no tenga que ver con la política. "Eso es mentira". Expuso a través de sus redes sociales que el Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (inder), "bien lo sabemos todos, es otro carnero más de los dirigentes y no lo voy a representar".

Por qué tengo que jugar por un Gobierno que censura todos los juegos de la MLB (Grandes Ligas), dijo Cionel Pérez

Cionel Pérez aclaró que como todo cubano, "siente y sufre" por todo lo que está pasando en la Isla. "Tengo familia, tengo abuelos, tengo tíos y tengo primos que aún viven en esa cárcel". Aceptó que decir "no" a representar a "mi país me duele en el alma, pero tengo mis valores morales bien claros".

La Federación Cubana de Béisbol (FCB) buscó también al pitcher Yunesky Maya, quien contó a la revista Pelota Cubana que les hizo saber que "no estaba de acuerdo con participar" por Cuba.

A la aceptación de los beisbolistas Yoenis Céspedes, Onelkis García, Yoan Moncada, Andy Ibáñez, Yoan López y Elian Leyva dijo respetar su opinión. "El que dio el paso como Roenis, como Céspedes, los otros muchachos, yo sé que han salido muchos diciendo cosas pero, somos humanos".

El pinareño subrayó que "vería desde casa" el Clásico Mundial. "No les deseo el mal, voy a apoyar a mis compañeros desde donde quiera que esté". El pelotero integró el equipo cubano que consiguió el subcampeonato en el 2006.

Diferente es la postura de Lorenzo Quintana, quien está en prenómina de 50 jugadores, del que saldrá el equipo cubano que intervendrá en el V Clásico Mundial de Béisbol. "Viene de batear 14 jonrones con la sucursal de Triple-A de los Marlins", destacó Francys Romero. Y actualmente se encuentra en la Liga Invernal Dominicana con los Tigres del Licey.

En noviembre pasado, Andy Ibáñez y Yoan López fueron expulsados de la Asociación de Profesionales por aceptar jugar con Cuba, lo que fue calificado como un acto de "doble moral", ya que meses atrás habían manifestado su apoyo a la asociación, creada en marzo para conformar un equipo por peloteros de las Grandes Ligas que pudiera participar en el Clásico Mundial. La iniciativa fue impulsada por los ex jugadores René Arocha, Orlando El Duke Hernández, Ariel Prieto y Edilberto Oropeza.

