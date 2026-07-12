El ajedrecista Jesús Nogueiras afirma que le niegan la comida y culpa a las instituciones deportivas

Un narrador de la emisora oficialista CMHW comparte un encuentro con el Gran Maestro, al que asegura que ve en buen estado

La Habana/El ajedrecista Jesús Nogueiras denunció que debido a la falta de acuerdo entre el Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (Inder) y el restaurante La Bodeguita, en Villa Clara, “le niegan la comida”.

Según dijo al creador de contenido Jankiel Itako, se le “autorizó un almuerzo y una comida” en el emblemático local, pero las autoridades deportivas no le han dado seguimiento. “Hoy no tenían comida para darme. No tenían comida para el que más sabe de ajedrez en Cuba”, dijo Nogueiras.

Nogueiras aseguró que “entregó 30.000 dólares de manera voluntaria”, de lo cual no ofreció más detalles. El Gran Maestro, que representó a la Isla en 14 Olimpiadas Mundiales, lamentó que “nadie se ocupe” de él. “Es el resultado de no marcharse de Cuba”.

Para el ajedrecista, referente del deporte cubano entre 1980 y 1990, “los del Inder y los del Partido no se ocupan debidamente de las cosas, de su gente, de los que se quedan aquí”. A lo que añadió: “uno queda al lado, porque yo no sé de inventos. Es una falta negarte un plato de comida. Un descaro. Esto no es el bloqueo ni ninguna agresión, es el descaro que nosotros hacemos a veces”.

El Gran Maestro, que representó a la Isla en 14 Olimpiadas Mundiales, lamentó que “nadie se ocupe” de él. “Es el resultado de no marcharse de Cuba”

Para el medio especializado Swing Completo, “Nogueiras es uno entre decenas de hechos similares que hunden al movimiento atlético en la nación. No importa el linaje que ostentaron en el pasado. Cuando dejas de ser útil a la propaganda del sistema te vuelves desechable”.

Este sábado, Dairón Pérez Urbano, comentarista y colaborador en la emisora oficialista CMHW, compartió el encuentro que sostuvo casi forzado con el ajedrecista en el Parque Vidal de Santa Clara. El comunicador le hizo saber que la entrevista, en la que afirmaba que “no comía”, fue sacada de contexto. Nogueiras aseguró que las autoridades deportivas ya se había encargado de contactar con el restaurante.

El año pasado, Dporto ArtSports evidenció el mal estado de salud en que se encuentra el ajedrecista. Lo que fue rechazado por la institución deportiva en Villa Clara, quien afirmó que se le brindaba atención médica y alimentación, incluso, se afirmó que, “han estado en su casa para ayudarlo en determinadas acciones domésticas”.

El caso de Nogueiras no es el primero. La gloria deportiva del boxeo Idel Torriente Sáez denunció en junio del año pasado el olvido de las autoridades deportivas. “No me atienden… me tienen a un lado a esperar que me retire”, lamentó el hombre que sobrevive con menos de 20 dólares. Torriente cuenta con un espacio en el Casino Deportivo, ubicado en el reparto de Antonio Maceo, en el Consejo Armada, en el Cerro, La Habana.