La falta de combustible obliga a modificar el calendario de la Liga Élite

El equipo Cocodrilos de Matanzas no pudo viajar el pasado lunes a Mayabeque para el duelo contra Huracanes.

Los peloteros de Matanzas quedaron varados al no poder salir el ómnibus que debía trasladarlos al juego contra Mayabeque

La Habana/La falta de combustible ha alterado el calendario de la Liga Élite. El equipo Cocodrilos de Matanzas no pudo viajar el pasado lunes a Mayabeque para el duelo contra Huracanes. La salida estaba prevista a las 3:30 de la tarde, pero los peloteros tuvieron que esperar casi cinco horas antes de que les informaran que se posponía el traslado a San José de las Lajas, pese a tratarse de un recorrido corto.

Muchos de los integrantes permanecieron horas sin comer. Según la página en Facebook Roberto Deportes, “el plan contemplaba su llegada al hotel, cenar” y descansar. “Resulta difícil comprender que, en pleno desarrollo de las competiciones nacionales, un equipo de la principal categoría del béisbol cubano tenga que enfrentar obstáculos tan elementales para cumplir con su calendario”, señaló.

El Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (Inder) en Matanzas aseguró que se “buscaron alternativas para evitar el tiempo de espera en la transportación y las molestias”. Sin embargo, los esfuerzos no fructificaron “frente al poco tiempo y la carencia de combustibles”.

El periodista Álex Cuenca exigió una sanción. “Mientras la Comisión Nacional sanciona públicamente a peloteros, árbitros y directores técnicos ante cualquier infracción... ¿A quién se castiga por la falta de seriedad en la logística de los juegos? ¿Qué directivo es separado de su cargo cuando se daña el espectáculo y la salud del atleta?”.

“Una competencia de esta importancia debería contar con las condiciones mínimas para desarrollarse de manera estable”, expuso el medio Cuba Grand Slam

Cocodrilos enfrenta este miércoles una doble jornada ante Huracanes. Esto afecta el rendimiento de los equipos y la logística deportiva, y vuelve a exhibir los desafíos de una Liga Élite que avanza entre apagones y escasez de combustible. “Los dobles juegos suelen terminar en división de honores (1-1), desgastan el pitcheo y alteran los planes clasificatorios en un momento crucial donde hay que ganar o ganar”, agregó Cuenca.

“Una competencia de esta importancia debería contar con las condiciones mínimas para desarrollarse de manera estable”, expuso el medio especializado Cuba Grand Slam en sus redes sociales. “Si no existen las garantías necesarias para completar el calendario en igualdad de condiciones, es lógico que surjan cuestionamientos sobre la organización del evento”.

Con la clasificación de Industriales, Las Tunas y Holguín el juego entre Cocodrilos y Huracanes resulta significativo, debido a que, junto con Cazadores, definirán al cuarto semifinalista del torneo.

La alteración en el rol de juegos es recurrente en el béisbol cubano. En septiembre pasado, la Serie Nacional pospuso algunos de los juegos por falta de alojamiento y problemas de transporte. Algunos aficionados cuestionaron “la falta de ética, profesionalismo y organización” de la Federación Cubana de Béisbol. “Superan los límites, pero na’, ‘eso es culpa del bloqueo”, señalaron en alusión a los argumentos de los federativos.