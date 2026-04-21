Se confirma el inicio de la Liga Élite de béisbol entre apagones y escasez de combustible

La Habana/Entre apagones y escasez de combustible, la Federación Cubana de Béisbol confirmó el inicio de la IV Liga Élite para el próximo 2 de mayo. “El béisbol es una conquista de la revolución, un símbolo de identidad que debemos defender", dijo a Prensa Latina el director de la FCB, Juan Reinaldo Pérez Pardo, el hombre que ha llevado la pelota cubana a ocupar su peor ranking mundial.

El evento, según Pérez, está en constante construcción. “No se puede esperar que sea perfecto de inmediato. Necesitamos incluir a los mejores peloteros de Cuba y otros que juegan en ligas extranjeras”.

El rol de 40 juegos enfrentará a Cocodrilos de Matanzas, Leñadores de Las Tunas, Cachorros de Holguín, Industriales de La Habana, Huracanes de Mayabeque y Cazadores de Artemisa. El torneo, reconoce la Federación, representa “un colosal esfuerzo en medio del panorama adverso” en la Isla. Pese a ello, se compromete a que “se jugará en cada uno de los estadios de los seis equipos”.

Para el periodista de Sports Chago, Yaser Vizcay Alcántara, la FCB y el Estado “se han sacado debajo la manga un torneo que no es imprescindible para el desarrollo del día a día”, cuando “el pueblo cubano sufre una de sus peores crisis”.

En septiembre pasado, la Serie Nacional pospuso algunos de los juegos por falta de alojamiento y problemas de transporte.

Vizcay insistió en que “no se debe perder de vista el hecho que un país que no tiene petróleo para mantener la infraestructura y los servicios básicos a la población con regularidad, no debe gastarse los pocos recursos que quedan en una Liga que no cumplirá sus objetivos”. Además, agregó, que la pasada Serie Nacional y el fracaso en el Clásico Mundial fueron nocaut contundente y “la Champions League con el equipo de Matanzas pusieron sello a lo que es un secreto gritado en voz alta, hemos tocado fondo”.

En septiembre pasado, la Serie Nacional pospuso algunos de los juegos por falta de alojamiento y problemas de transporte. Algunos aficionados cuestionaron “la falta de ética, profesionalismo y organización” de la FCB. “Superan los límites, pero na’, ‘eso es culpa del bloqueo”, señalaron en alusión a los argumentos de los federativos.

La Federación, como ya es habitual, culpó a EE UU de la crisis económica, comercial y financiera que vive la Isla. A lo que agregó, que “se pretende estrangular” a una nación con “el cerco energético”.

No solo es el transporte, también los peloteros de la Liga Élite han sido víctimas de robo. En abril del año pasado, el equipo Industriales sufrió el hurto de “objetos deportivos” mientras se alistaba para el encuentro contra Santiago de Cuba. Los implementos fueron sustraídos del ómnibus del club que se encontraba en el Parque Céspedes, en el corazón de la ciudad oriental.

La etapa de clasificación tendrá lugar entre el 2 de mayo y el 19 de junio, con subseries de cuatro encuentros. En el play-off contempla un día de traslado después del segundo y quinto desafíos, “están pactadas entre el 21 y el 30 de junio”. La final será del día 2 al 10 de julio.