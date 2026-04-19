El Inder cierra la puerta a los "desertores" y deja en veremos a los atletas cubanoamericanos

La Habana/Karel Luis Pachot, director jurídico del Instituto Nacional de Deportes Educación Física y Recreación (Inder), cerró este viernes las puertas a cualquier atleta cubano que se haya exiliado para representar a Cuba en alguna competencia internacional, pese a la próxima entrada en vigor, en mayo, de la nueva Ley del Sistema Deportivo Cubano, que abre la posibilidad integrarlos.

Durante una entrevista en Cubavisión Deportes, el funcionario indicó que, aunque la nueva normativa elimina formalmente el requisito de residencia permanente en el país para que los cubanos que viven en el extranjero puedan integrar selecciones deportivas, seguirá firme la mano dura con los atletas que hayan abandonado una delegación cubana en alguna competencia internacional, pues indicó que la medida no es retroactiva.

“Eso sería una restricción que está establecida a partir de los criterios de elegibilidad que puedan tener algunos atletas, tanto para conformar selecciones nacionales como equipos provinciales”, expresó.

Asimismo, Pachot señaló que los deportistas que estén sancionados tampoco serán elegibles para los diferentes equipos de Cuba. “Un atleta que haya sido suspendido a una medida disciplinaria de un año separado del sistema competitivo nacional por una indisciplina grave o muy grave que haya cometido en un evento, también se ve afectado en ese caso. Esos son atletas que son objetos de una medida disciplinaria, que es restrictiva y en el mundo entero ocurre así. En ese caso no serían elegibles para conformar selecciones nacionales”.

“Esos son atletas que son objetos de una medida disciplinaria, que es restrictiva y en el mundo entero ocurre así. En ese caso no serían elegibles”

En cuanto a los atletas cubanoamericanos, el funcionario señaló que la ley “expresamente no lo significa, porque es un caso raro en el mundo deportivo. No hay evento mundial en los que nosotros participemos que permitan inscribir a un atleta que no esté acreditado con un documento de identidad del país que va a representar. Eso ocurre únicamente en el Clásico Mundial de Béisbol, que no está organizado por la Confederación Mundial de Béisbol y Softbol y sí por una empresa”.

Esto podría afectar a varios peloteros, como el campocorto de los Angelinos de Los Ángeles, Zach Neto, que ha expresado sus intenciones de jugar por el Team Asere, aunque fue rechazado por las autoridades deportivas para integrar el plantel que participó en el Clásico Mundial, que tuvo su peor papel en la historia del torneo.

El jugador de 24 años, etiquetado como una joven promesa, es la segunda generación de su familia nacida en Estados Unidos. Nieto de habaneros, lideró a su equipo en bases robadas con 26 durante la pasada temporada. Además, completó su actuación de 2025 con 56 extrabases, 82 carreras anotadas y .319 de porcentaje de embasarse.

La nueva Ley 179, que, según el régimen, anticipa un cambio “histórico”, amplía la posibilidad de convocar a descendientes de cubanos, residentes en otros países, a unirse al movimiento deportivo de la Isla. No obstante, eso no asegura su presencia en algún equipo nacional, porque la decisión final queda todavía en manos de “las federaciones deportivas nacionales”, quienes “tienen la competencia exclusiva para seleccionar a los atletas y al personal técnico que integran las selecciones nacionales”, según refleja el artículo 15, por lo que, al final, la decisión no solo será deportiva.

“Las federaciones deportivas nacionales tienen la competencia exclusiva para seleccionar a los atletas y al personal técnico”

La normativa, que entrará en vigor el próximo 13 de mayo, también autoriza, por primera vez, la publicidad y el patrocinio en el deporte cubano, para permitir que extranjeros acreditados y cubanos en el exterior financien proyectos, desde torneos domésticos, hasta equipos a competencias internacionales. Cubanos y extranjeros que no residan en el país “pueden participar en la orientación, promoción, fomento y desarrollo del Sistema Deportivo Cubano”, dice la ley.

Ello ya ha permitido que la Federación Cubana de Pentatlón Moderno y la marca de ropa deportiva local Venko llegaran a un acuerdo la semana pasada. La mipyme cubana, dedicada al diseño y confección de prendas, especialmente ideadas para el rendimiento físico y el entrenamiento deportivo, aportará a la Federación uniformes, ropa para entrenar y equipamiento técnico.

Su primera prueba internacional será este año. “La selección nacional cubana de pentatlón moderno llevará los colores de Cuba de la mano de nuestra marca a los próximos Juegos Centroamericanos Santo Domingo 2026”, destacó Venko en una publicación en su perfil de Instagram, en el que se puede observar que han proporcionado la indumentaria para los participantes del Maratón de La Habana, desde 2022, año de su primer post.