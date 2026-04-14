Una empresa privada patrocinará al equipo cubano de Pentatlón en los Centroamericanos

El patrocinio también incluye cooperación con la identidad y la imagen institucional de la Federación de Pentatlón

El convenio es el primer contrato de este tipo entre una mipyme y el sistema deportivo cubano luego de publicación de la Ley 179

La Habana/La apertura al patrocinio del capital privado en el deporte cubano se materializó este fin de semana con el contrato firmado entre la Federación Cubana de Pentatlón Moderno (FCPM) y la marca de ropa deportiva local Venko. El acuerdo, el primero de estas características, es fruto de la Ley 179 del Sistema Deportivo Cubano, publicada en la Gaceta Oficial el pasado 13 de enero de 2026, y que entrará en vigor el próximo 13 de mayo.

En un contexto marcado por el deterioro del sistema deportivo de la Isla y por una apertura económica anunciada en marzo pasado, el pacto busca “no solo respaldo material, sino también compartir el crecimiento, la profesionalidad y la proyección internacional de los atletas”, según la Federación de Pentatlón.

Venko es una mipyme dedicada al diseño y confección de prendas, especialmente ideadas para el rendimiento físico y el entrenamiento deportivo. Según el acuerdo, la marca aportará a la FCPM uniformes, ropa para entrenar y equipamiento técnico.

La marca aportará a la FCPM uniformes, ropa para entrenar y equipamiento técnico

Su primera prueba internacional será este año. “La selección nacional cubana de pentatlón moderno llevará los colores de Cuba de la mano de nuestra marca a los próximos Juegos Centroamericanos Santo Domingo 2026”, destaca Venko en una publicación en su perfil de Instagram, en el que se puede observar que han proporcionado la indumentaria para los participantes del Maratón de La Habana, desde 2022, año de su primer post.

El patrocinio también incluye cooperación con la identidad y la imagen institucional de la FCPM. Frank Alberto Martínez, titular de la federación, subrayó que Venko “forma parte de una nueva generación de proyectos deportivos que combinan innovación, diseño moderno y compromiso con el desarrollo del deporte”.

El convenio llega en un momento clave para la Federación de Pentatlón Moderno, que se prepara para la cita en Santo Domingo este año, lo que será el primer gran compromiso internacional del nuevo ciclo olímpico para la Isla, que ha asegurado al menos a 300 atletas de 21 diferentes disciplinas. “Esta alianza simboliza confianza en nuestro proyecto deportivo y en el futuro que construimos rumbo a importantes compromisos internacionales”, resaltó Martínez.

La nueva Ley 179, que el oficialismo considera “histórica”, consta de cinco títulos, 26 capítulos y 253 artículos, y formaliza, por primera vez, el patrocinio privado, ya sea nacional o extranjero, en el deporte de la Isla. Para que ello se lleve a cabo, cualquier actor económico (nacional o extranjero) debe presentar sus propuestas a las federaciones o comités organizadores, las cuales serán evaluadas y aprobadas por las autoridades competentes según el nivel del evento, dentro de un esquema bajo control del Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (Inder).

Cualquier actor económico (nacional o extranjero) debe presentar sus propuestas a las federaciones o comités organizadores

Hasta su aprobación, cualquier patrocinio con el deporte cubano se realizaba, según las propias autoridades, “de forma excepcional” y sin un marco legal claro, como sucedía con Venko y el Maratón de La Habana.

La ley también tiene su impacto a nivel deportivo, pues elimina formalmente el requisito de residencia permanente en el país para que los cubanos que viven en el extranjero puedan integrar selecciones deportivas, tanto a nivel nacional como internacional. Asimismo, amplía la posibilidad de convocatoria a descendientes de cubanos, residentes en otros países, a unirse al movimiento deportivo de la Isla.

Este es un cambio importante, si se toma en cuenta que, antes del pasado Clásico Mundial de Béisbol, varios peloteros cubanoamericanos, como el campocorto de los Angelinos de Los Ángeles, Zach Neto, expresaron sus intenciones de jugar por el Team Asere, pero fueron rechazados por las autoridades deportivas.

Esa facultad queda todavía en manos de “las federaciones deportivas nacionales”, quienes “tienen la competencia exclusiva para seleccionar a los atletas y al personal técnico que integran las selecciones nacionales”, según refleja el artículo 15.

La medida no es retroactiva, pues quedan excluidos quienes ya hayan sido sancionados con separación o expulsión del sistema.