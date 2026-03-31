El pelotero cubano Esteban Terry abandona los Cocodrilos de Matanzas y se queda en México

Esteban Terry conectó seis imparables en 17 turnos al bat, para un promedio de .353, en la Liga de Campeones del Beisbol de América

La Habana/Esteban Terry se ha convertido en el último caso de un atleta que abandona una representación de la Isla en el extranjero. Tal y como reportó este martes el medio Cuba Grand Slam, “el jardinero matancero no regresó a Cuba con el equipo de los Cocodrilos que participó recientemente en la Baseball Champions League Americas” en México.

El deportista participó con la selección de Matanzas en la edición más reciente de la Liga de Campeones que terminó este domingo en la capital mexicana, en la cual la novena de la Isla registró la segunda peor actuación de un representativo de la Isla en el torneo.

Aunque los campeones de la Serie Nacional fueron vapuleados durante su presentación en suelo mexicano, al recibir 69 carreras en cuatro juegos, para un promedio de 17.25 por duelo, el jugador de 28 años nacido en el municipio matancero de Limonar tuvo una actuación aceptable, pues conectó seis imparables en 17 turnos al bat, para un promedio de .353.

El jugador de 28 años nacido en el municipio matancero de Limonar tuvo una actuación aceptable

Incluso el medio provincial Radio26 destacó su labor en el primer juego de la Liga de Campeones. Remarcó que el jardinero fue artífice de la única victoria de los Cocodrilos, en un juego en el que perdían 5-0 ante los CTBC Brothers de Taiwán: “El deporte, como la vida, da revancha y a Terry le llegó la oportunidad de resarcirse. Cuando el pitcheo asiático había dominado la batería yumurina sin contratiempos, el pimentoso jugador disparó un doblete pegado a la raya del jardín izquierdo que prendió la chispa para despertar al equipo del letargo. Su aporte en la remontada de la parte baja del séptimo inning fue crucial, ya que abrió la entrada con cañonazo y anotó la primera de las seis que dieron vuelco al marcador”.

En la última Serie Nacional, el pelotero había experimentado un renacimiento deportivo, luego de pasar cuatro años buscando oportunidades en Pinar del Río, debido a que las autoridades deportivas de Matanzas lo marginaron en 2021, a pesar de haberse destacado en el torneo nacional sub-23.

Tras picar piedra, en 2025, Terry participó en la I Copa Provincial Jorge Luis Valdés In Memoriam, que contó con la presencia de cuatro equipos con exponentes matanceros. Este torneo se convirtió en la plataforma perfecta para su resurgimiento, pues tuvo un promedio ofensivo de .404, con 10 hits, incluidos cuatro cuadrangulares, además de robar seis bases, impulsar 19 carreras y anotar otras 16. Estos números lo llevaron a ser nombrado como el Jugador Más Valioso del certamen. Finalmente, en la última Serie Nacional recibió la oportunidad de integrar las filas de los Cocodrilos, con quienes ganó el título en Cuba.

En la última Serie Nacional recibió la oportunidad de integrar las filas de los Cocodrilos, con quienes ganó el título en Cuba

La Liga de Campeones del Béisbol de América disputada en México se ha convertido en uno de los escenarios para la fuga de peloteros en los últimos años. En la edición pasada, los tuneros Rafael Viñales y Denis Peña abandonaron la sede de competencia e iniciaron una nueva vida en territorio mexicano, luego de ganar el subcampeonato.

En ese entonces, el Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (Inder), en un escueto comunicado y como es habitual, confirmó la fuga y acusó a Viñales y Peña de “dar la espalda al compromiso asumido”.

En el caso de Esteban Terry, las autoridades no han emitido una postura oficial al respecto. No obstante, su abandono podría tener un tratamiento diferente al de los ocurridos previamente, debido a la nueva la Ley 179, que anticipa un cambio “histórico”, y que elimina formalmente el requisito de residencia permanente en el país para que los cubanos que viven en el extranjero puedan integrar selecciones deportivas, tanto a nivel nacional como internacional. Asimismo, amplía la posibilidad de convocatoria a descendientes de cubanos, residentes en otros países, a unirse al movimiento deportivo de la Isla, por lo que el matancero ya no tendría las puertas cerradas en un futuro.

Elimina formalmente el requisito de residencia permanente en el país para que los cubanos que viven en el extranjero puedan integrar selecciones

Antes del pasado Clásico Mundial, varios peloteros cubanoamericanos, como el campocorto de los Angelinos de Los Ángeles, Zach Neto, expresaron sus intenciones de jugar por el Team Asere, pero fueron rechazados por las autoridades deportivas.

La medida no es retroactiva, pues quedan excluidos quienes hayan sido sancionados con separación o expulsión del sistema.

Asimismo, en paralelo al anuncio del Gobierno de una apertura económica, la legislación también autoriza, por primera vez, la publicidad y el patrocinio en el deporte cubano, para permitir que extranjeros acreditados y cubanos en el exterior financien proyectos, desde torneos domésticos, hasta equipos a competencias internacionales. Personas cubanas y extranjeras que no residan en el país “pueden participar en la orientación, promoción, fomento y desarrollo del Sistema Deportivo Cubano”, dice la ley.