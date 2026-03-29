Humillan y eliminan en México a los Cocodrilos de Matanzas

A los Cocodrilos les anotaron un total de 69 carreras en cuatro juegos, para un promedio de 17.25 por duelo

La Habana/“Los vapulearon hasta el cansancio”. Así definió Prensa Latina la derrota este sábado de los Cocodrilos de Matanzas ante los locales Diablos Rojos de México, quienes ganaron 36-13 en las semifinales de la Liga de Campeones de América, lo que marcó un nuevo récord para el evento y “un marcador sin precedentes para selecciones nacionales”, de acuerdo con el medio especializado Swing Completo.

El equipo mexicano, que defenderá este domingo su título conseguido el año pasado, aprovechó el descontrol de los lanzadores de la Isla, que concedieron 19 bases por bolas, combinado con un ataque de 29 hits, entre ellos seis cuadrangulares.

Solo en la primera entrada, el cuadro cubano logró evitar carreras. En el resto de los episodios se movió la pizarra. Desde la segunda entrada llegaron “racimos demoledores de ocho anotaciones”, y “siete en el quinto y en el octavo”, que inclinaron la balanza de un partido “donde quedaron al desnudo las deficiencias de un elenco yumurino, que ofreció una discreta imagen en la competencia”, reconoció la agencia estatal.

Los Cocodrilos se vieron obligados a emplear siete lanzadores y ninguno de ellos logró frenar el vendaval de carreras de los mexicanos

Ante la ofensiva de los mexicanos, los Cocodrilos se vieron obligados a emplear siete lanzadores y ninguno de ellos logró frenar el vendaval de carreras de los mexicanos. “Los Diablos Rojos humillaron –en toda la extensión de la palabra– a Los Cocodrilos de Matanzas”, dice un análisis de Swing Completo. El medio agrega que el béisbol cubano, “en cada evento, desciende un escalón, aunque parezca que previamente ya se tocó fondo. Torneo tras torneo exhiben un nivel inferior, y si antes la Isla era respetada por su talento beisbolero, hoy pueden ser hasta el motivo de risa del resto de los participantes”.

Asimismo, advierte que “lo peor de la situación es que pronto se efectuarán los Juegos Centroamericanos y del Caribe y, probablemente, veremos otro ridículo mayúsculo de la selección nacional”.

De los cuatro juegos que disputó el conjunto matancero, solo ganó el primero, ante los CTBC Brothers, de Taiwán, por 9-8, en un duelo en el que se repusieron de una desventaja inicial de 5-0. Sin embargo, a partir de ahí, el equipo fue en picada. En total, le anotaron 69 carreras en cuatro juegos, para un promedio de 17.25 por duelo. En respuesta, los Cocodrilos lograron pasar en 28 oportunidades por la registradora. Asimismo, recibieron una blanqueada por parte de los Kane County Cougars, un equipo de segunda línea de Estados Unidos, y le anotaron el récord de carreras para un partido este sábado.

“Lo de los Cocodrilos de Matanzas no fue una derrota… fue un desastre absoluto, una de esas actuaciones que dejan mal parado no solo a un equipo, sino a todo el béisbol que representa”, señala la página Cuba Grand Slam.

“Este tipo de actuaciones no se maquillan. Se analizan, se señalan y se corrigen”

Al hacer un corte de caja sobre la participación de los matanceros, indica que a la pelota cubana le falta nivel para competir internacionalmente, además de advertir una “diferencia abismal frente a ligas profesionales”. “Este tipo de actuaciones no se maquillan. Se analizan, se señalan y se corrigen”, remarca el medio.

La participación de Matanzas en este torneo tenía una carga especial, debido a que Cuba fue excluida de la Serie del Caribe 2026, celebrada en Guadalajara en febrero pasado, lo que convirtió a la Liga de Campeones de América en México en la única vitrina internacional del béisbol cubano en esta temporada.

El objetivo era superar, o al menos igualar, el subcampeonato que logró Las Tunas en la edición anterior, cuando cayó ante los propios Diablos Rojos, dirigidos por Charles Lorenzo Bundy. De ese equipo tunero, apenas terminó su participación, dos peloteros escaparon: Rafael Viñales y Denis Peña.

De ese equipo tunero, apenas terminó su participación, dos peloteros escaparon: Rafael Viñales y Denis Peña

Este nuevo resultado se registra solo unas semanas después de que el Team Asere tuviera la peor actuación de su historia en el Clásico Mundial de Béisbol, pues, por primera vez, la Isla fue eliminada en la primera ronda.

La presencia de la Isla, que registró un récord de 2-2 en la fase de grupos, estuvo marcada más por temas fuera del campo de juego. En tres de los cuatro partidos que disputó Cuba se hicieron visibles carteles con la leyenda “Abajo la Dictadura Díaz-Contados”, una consigna que se coló en la transmisión internacional evento, así como aficionados con pulóveres negros con la frase “Díaz-Canel singao”, un mensaje de protesta antigubernamental que, utilizado dentro de la Isla, puede conllevar largas penas de cárcel.