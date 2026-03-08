El manager de Cuba minimiza el cartel “Abajo la Dictadura Díaz-Contados”, en el debut del Clásico Mundial

“Nosotros estábamos concentrados en el juego, que es a lo que vinimos”, dijo el manager Germán Mesa

La Habana/“Abajo la Dictadura Díaz-Contados”. El mensaje contundente de un aficionado en el debut de Cuba ante Panamá en el Clásico Mundial de Béisbol fue captado por la cadena de televisión Fox y replicado por varios medios. Sin embargo, el manager Germán Mesa asegura que “no lo vio”.

Mientras el equipo cubano ganó el partido 3-1, “en las gradas quedó claro que la política sigue persiguiendo al deporte cuando se habla de Cuba”, expuso en Facebook Brito Newss. El mensaje fue desplegado en un punto estratégico, detrás del home plate, una zona visible para las cámaras de televisión, haciendo difícil que pasara desapercibido.

Según el entrenador, “nosotros estábamos concentrados en el juego, que es a lo que vinimos”, respondió al colaborador de Martí Noticias Jorge Morejón. “Lo externo no nos va a sacar de concentración”, afirmó Mesa.

Morejón le recordó que hace 20 años, durante el primer Clásico Mundial, Mesa fue expulsado por reprimir a varias personas por compartir carteles como el del aficionado. El entrenador rechazó el incidente y aseguró que “fue un malentendido con el compañero que estaba ahí y fui a ver qué pasaba. Como pasa con cualquier cubano si tiene un problema, ahí estoy yo. No solo con él, con cualquiera”.

Mesa insistió en que “no están mirando los carteles” e insistió en que los integrantes del llamado Team Asere “vinimos con un solo objetivo, que es jugar béisbol y eso es lo que estamos haciendo”.

Las gradas de los estadios en las ediciones del Clásico Mundial han sido un lugar para manifestarse en contra del régimen. En la edición pasada se llevaron a cabo protestas con algunas consignas, entre ellas: “Viva Cuba Libre” y “Patria y Vida”.

“Esto es, sin dudas, el clímax del juego, que Cuba entera oyera al exilio en la voz de una de nuestras mujeres diciéndoles: ‘aquí estamos con y por ustedes’, “la libertad de la isla es la lucha de ambos’”, escribió en ese momento en sus redes sociales el comunicador Daniel de Malas.

Este domingo, Cuba superó 7-4 a Colombia. El primer resultado del Team Asere ante Panamá, no convenció. De acuerdo con Jorge Ebro, colaborador de El Nuevo Herald, “la ofensiva volvió a enseñar su debilidad, pues independiente de los dos jonrones conectados por Yoan Moncada y Yoelkis Gilbert, solo sumaron otros tres imparables en el desafío y recibieron 11 ponches”.

Ebro insistió en que “un equipo que tiene en su nómina a dos peloteros con más de 41 años como lo son Alexei Ramírez y Alfredo Despaigne, no puede catalogarse de buen nivel ofensivo”.