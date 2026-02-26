Un pelotero del equipo de Cuba para el Clásico Mundial, acusado de traficar con cocaína en EE UU

Yusniel Padrón está preso desde el pasado 19 de febrero en el sur de Florida sin derecho a fianza

La Habana/El lanzador Yusniel Padrón Artiles, alias El Salsa, pelotero reserva del equipo de Cuba que participará en el Clásico Mundial, fue acusado por las autoridades del condado de Miami-Dade de “tráfico de cocaína” y “portación de un arma”. De acuerdo con información del periodista Daniel Benítez, el atleta se encuentra preso en el sur de Florida y sin derecho a fianza.

Padrón enfrenta dos cargos graves, que según Jorge Ebro, colaborador de El Nuevo Herald, “podrían tener consecuencias legales de largo alcance” y “poner en pausa –cuando no en jaque– su carrera profesional”.

El comunicador subrayó que para un pelotero como Padrón, “que intentaba consolidarse en el béisbol y mantenerse en el radar de la selección nacional, el impacto es devastador”.

Ebro puntualizó que “en tiempos donde la disciplina y la imagen pública pesan tanto como el rendimiento deportivo, verse involucrado en un caso de este perfil representa una cuesta empinada difícil de escalar”.

De acuerdo con la información ofrecida por la oficina del sheriff de Miami-Dade, Padrón “estaba distribuyendo grandes cantidades de cocaína en todo el condado”. Un informante ofreció datos a las autoridades desde enero y se inició la investigación en contra del ex integrante de los Boston Red Sox.

El delator contó a los investigadores que entre enero y febrero realizó “cuatro compras controladas de cocaína de manera separada”. En su declaración, precisó que los encuentros fueron en una residencia ubicada en el 390 West 53rd Avenue, en Hialeah, domicilio del cubano.

Padrón formó parte del llamado Team Asere que ganó medalla de bronce en la Serie de las Américas. / Captura de video

El pasado 19 de febrero se llevó a cabo la detención de Padrón. En la vivienda, las autoridades encontraron: 48 bolsas plásticas transparentes con 44 gramos de cocaína en polvo, dentro de una bolsa de tela ubicada en un bolso en el dormitorio principal”. Además, dos recibos de tiendas con el nombre del pelotero.

Padrón formó parte del llamado Team Asere que ganó medalla de bronce en la Serie de las Américas, un torneo que organizó Venezuela luego de que la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe (CBPC) le retirara la organización de la Serie del Caribe.

La inclusión del pelotero por el manager Germán Mesa fue cuestionada, “sobre todo porque sus resultados recientes no habían sido particularmente sólidos”, recordó Jorge Ebro, y agregó que aunque no era una pieza clave, “sí formaba parte del fondo del bullpen y aportaba experiencia internacional reciente”.

Cuba quedó ubicada junto a las escuadras de Puerto Rico, Colombia, Panamá y Canadá en el grupo A del Clásico Mundial, cuyas rondas de grupos se jugarán en las ciudades estadounidenses de Miami, Florida, Houston y Texas, así como en San Juan (Puerto Rico) y Tokio, en Japón.

El pasado 5 de febrero, la federación anunció la nómina insular de 30 peloteros para el Clásico Mundial en la que figuran dos jugadores de las Grandes Ligas y nueve de las ligas menores.