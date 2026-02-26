Cuba denuncia que EE UU negó la visa a ocho de sus delegados al Clásico Mundial

Estados Unidos le negó el visado a integrantes del equipo nacional de la Isla que participará en el Clásico Mundial de Béisbol.

La Federación Cubana de Béisbol afirma que “es falso” que la Isla no coopere con Estados Unidos en “materia migratoria”

La Habana/Estados Unidos le negó el visado a ocho miembros del equipo nacional de la Isla que participará en el Clásico Mundial de Béisbol que se desarrollará del 5 al 17 de marzo próximo. Entre los integrantes se encuentra el presidente del organismo, Juan Reinaldo Pérez Pardo; el secretario general, Carlos del Pino Muñoz; y el entrenador de pitcheo y exlanzador Pedro Luis Lazo Iglesias.

La Federación Cubana de Béisbol y Softbol (FCBS) considera que la respuesta de EE UU, un mes después de presentadas las solicitudes de visas, “da la espalda a las razones en que estas se sustentan, a los más elementales preceptos del deporte y a los compromisos que asumen los países sedes de certámenes de este tipo”.

La federación afirma que “citar como causa lo establecido en la Sección 243 (d) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad de ese país, irrespeta la esencia del deporte y la responsabilidad inherente a sus protagonistas y coloca a nuestra delegación en evidente desventaja”.

“Es falso que Cuba no coopere con los Estados Unidos en materia migratoria”, sostiene.

EE UU le nego la visa al presidente de la Federación Cubana de Béisbol y Softbol, Juan Reinaldo Pérez Pardo. / Jit

La negativa de visas de Washington, según la FCBS se suma a “las complejidades que signaron el proceso de integración de la nómina, sujeto a plazos diferentes a los dispuestos para el resto de los países convocados, por la necesidad de que los organizadores contaran con el permiso del Gobierno de EE UU, imprescindible para invitar a Cuba”.

Desde que el presidente Donald Trump retornó a la Casa Blanca para un segundo mandato, ha aumentado la presión sobre la Isla. En mayo pasado EE UU incluyó nuevamente a Cuba en el listado de países que no cooperan plenamente en su lucha antiterrorista.

En ese mismo mes, por la denegación de visas, el presidente del Comité Olímpico de Cuba, Roberto León Richards, y otros dirigentes no pudieron participar en reuniones de Panam Sports, el organismo olímpico de América.

Ante el temor a poner en riesgo su residencia en EE UU, en junio pasado el guardameta Raiko Arozarena prefirió renunciar a jugar con Cuba el partido eliminatorio de la Concacaf para el Mundial 2026, frente a Bermudas, que tuvo lugar en el estadio Antonio Maceo.

A finales de junio, la agencia France 24 tuvo acceso a la carta que le enviaron a una de las voleibolistas del equipo nacional que tenía un lugar asegurado en la Final Four de Norceca. “Usted no es elegible para una visa de no inmigrante bajo la sección 212 (f) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, de acuerdo con la proclamación presidencial”.

Cuba quedó ubicada junto a las escuadras de Puerto Rico, Colombia, Panamá y Canadá en el grupo A del Clásico Mundial, cuyas rondas de grupos se jugarán en las ciudades estadounidenses de Miami, Florida, Houston y Texas, así como en San Juan (Puerto Rico) y Tokio, en Japón.

El pasado 5 de febrero, la federación anunció la nómina insular de 30 peloteros para el Clásico Mundial en la que figuran dos jugadores de las Grandes Ligas y nueve de las ligas menores.

Las autoridades deportivas cubanas han indicado el propósito de participar en este evento con la aspiración de repetir el histórico cuarto puesto logrado en el Clásico Mundial de 2023.