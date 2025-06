Al negar la visa al equipo femenino de voleibol, EE UU crea un precedente para vetar a Cuba en más pruebas

La Habana/La Federación Cubana de Voleibol (FCV) calificó de “injusta y discriminatoria” la negativa de Estados Unidos a otorgar visas al equipo de voleibolistas cubanas que aspiraban a participar en la Final Four de Norceca, que se celebrará en Puerto Rico del 16 al 21 de julio. Asimismo, expresó su “incertidumbre” respecto a lo que “podrá suceder en lo adelante en la conducta del país que acogerá los Juegos Olímpicos” –Los Ángeles 2028–, a los que Cuba planea clasificar.

La FCV también considera que la medida “obstaculiza” la presencia de las nuevas Morenas del Caribe –como llaman al equipo nacional de voleibol– en “un evento clasificatorio a los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026 y puntuable para los rankings de Norceca y mundial”.

Según el organismo deportivo, la Embajada estadounidense en La Habana denegó el visado a 16 integrantes de la delegación: 12 atletas, dos entrenadores, un árbitro y un manager de equipo.

El periodista Yasel Porto Gómez publicó en su espacio en Facebook DPorto Sports LLC: “La negativa de visas al equipo femenino de voleibol solo nos deja claro algo que la presencia de Cuba en el Clásico Mundial 2026 no es una realidad ni mucho menos”.

El comunicador advirtió de que “si la MLB (Liga Profesional de Béisbol) no negocia las cosas con tiempo con el Gobierno de Donald Trump, se volverá a vivir el mismo suspenso de 2006 cuando hasta última hora prácticamente no se supo si jugaríamos o no”. La diferencia, estimó, es que existe una “posibilidad mayor ahora de que por primera vez en estos eventos un equipo pierda todos sus juegos por no presentación”.

Las nuevas Morenas del Caribe quedan fuera por falta de visado de la Final Four de Norceca, en Puerto Rico. / Jit

El espacio deportivo Por la Goma también lamentó que “siga creciendo la tensión” entre EE UU y Cuba. “Esta corrosión política continúa generando amargas situaciones completamente ajenas al terreno deportivo”, subrayó. Lo deseable, precisó el mismo medio, “sería que ambas naciones alcanzaran un entendimiento y excluyeran de forma absoluta la política del deporte”.

Por la Goma añadió que “mientras eso no ocurra, la incertidumbre seguirá afectando la participación de atletas y entrenadores que residen en Cuba, incluso en eventos de gran envergadura”.

Por su parte, el oficialismo insistió en que la negativa de visas refleja una posición “ajena a los preceptos del deporte, que se suma a lo ya sucedido en lo que va de año contra delegaciones de otras disciplinas”.

En mayo pasado, EE UU negó los visados al presidente del Comité Olímpico Cubano Roberto León Richards, la vicepresidenta y miembro del Comité Olímpico Internacional, María Caridad Colón, y al secretario Ruperto Herrera.

León y Herrera no pudieron asistir a la reunión del Comité Ejecutivo de Panam Sports en Miami, celebrada entre el 13 y 15 de mayo, ni a un encuentro paralelo en Puerto Rico. Colón se ausentó del evento de la Comisión “Mujer en el Deporte”.

En abril, la Federación Cubana de Atletismo (FCA) denunció que Estados Unidos negó la visa a 14 de 16 atletas de la Isla. La entidad oficialista consideró que esta “acción inadmisible” impidió al país contar con una delegación completa en el Campeonato Mundial de Atletismo Máster Bajo Techo 2025, que tuvo como sede Gainesville (Florida) entre el 23 y el 30 de marzo pasado.