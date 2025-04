EE UU cancela los visados a 14 veteranos para un evento de la Federación Cubana de Atletismo

La Habana/La Federación Cubana de Atletismo (FCA) denunció que Estados Unidos negó la visa a 14 de 16 atletas de la Isla. La entidad oficialista considera que esta “acción inadmisible” impidió al país contar con una delegación completa en el Campeonato Mundial de Atletismo Máster Bajo Techo 2025, que tuvo como sede Gainesville (Florida) entre el 23 y el 30 de marzo pasado. La falta de visado “echó por tierra las aspiraciones de quienes se prepararon para esa competencia”, denunció Cubadebate.

Granma arengó a EE UU porque “volvió a irrespetar al movimiento deportivo mundial al no cumplir con las obligaciones de una sede, impidiendo que todos los atletas participen en igualdad de derechos”. Sin embargo, de acuerdo con Margit Jungmann, presidenta del Campeonato Mundial de Atletismo, “es una celebración de la pasión, la dedicación y la camaradería que definen el atletismo máster”.

El mismo medio oficialista indica que el pasado 27 de enero comenzaron con el proceso para la obtención de los visados en la Embajada estadounidense en La Habana, pero casi un mes después, el 25 de febrero, la sede diplomática “convocó a las entrevistas y denegó las visas a cuatro de los aspirantes”.

Además señaló que el 31 de marzo, cuando ya había concluido el evento, les notificaron que los otros 10 visados también habían sido rechazados.

Los dos cubanos que no tuvieron problema de visado son dos que radican en el país norteamericano. El oficialismo recurrió incluso al poema Oda al Deporte del Barón Pierre de Coubertin, para insistir en que Estados Unidos volvió a desoír los sagrados conceptos fundacionales del movimiento olímpico.

La última semana de marzo, también le fue negado el permiso de viaje al grupo de jazz del Clark College de Washington

En febrero pasado, el Gobierno estadounidense suspendió "el mecanismo de solicitud de un grupo de categorías de visas" que utilizan funcionarios del Estado cubano y sus dependencias para viajar a ese país.

La decisión afecta “directamente intercambios bilaterales que estaban teniendo lugar en áreas de interés y beneficio mutuo para los pueblos de Cuba y Estados Unidos, como la cultura, la salud, la educación, la ciencia y el deporte”, expuso en ese momento el viceministro de Relaciones Exteriores, Carlos Fernández de Cossío.

Entre los afectados en ese momento estuvo el equipo de baloncesto que debía participar de un partido clasificatorio en Puerto Rico. La última semana de marzo, también le fue negado el permiso de viaje al grupo de jazz del Clark College de Washington. Una carta enviada al Clark College por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac), indicó que la presencia del conjunto en La Habana es “incompatible” con las políticas del Gobierno de EE UU y, por tanto, el permiso de viaje fue denegado.

A mediados de marzo, The New York Times publicó un borrador en que se incluye a la Isla en una lista roja de ciudadanos que tendrían prohibida su entrada a EE UU. El enviado especial para América Latina de Estados Unidos, Mauricio Claver-Carone, evitó pronunciarse sobre el tema. “Ni afirmo ni no afirmo”, señaló, “eso todavía se está hablando, no tengo nada que agregar”.

Aunque defendió la política migratoria del Gobierno de Donald Trump. “Vamos a ser más quirúrgicos, más efectivos”, dijo.