Con el regreso de un voleibolista y un pelotero, Cuba abre la puerta a más atletas exiliados

La Habana/Ante los fracasos internacionales, Cuba volvió a abrir la puerta a más atletas exiliados, como lo hizo en su momento con el Team Asere. Las más recientes “readmisiones” han sido la de David Fiel, que abandonó la Isla en 2014, en voleibol, Lázaro Lester Benítez Hernández, que salió del país en 2017, en béisbol.

Con el equipo que dirige Jesús Cruz, como la delegación que asistirá a la apertura de la Liga de Naciones de Voleibol (VNL), Fiel ofreció un partido de exhibición en el Coliseo de la Ciudad Deportiva el domingo.

El central formó parte del equipo rojo al lado del capitán Miguel Ángel López y el auxiliar Marlon Yant, quienes adhirieron a Yordan Bisset, el pasador Julio Alberto Gómez y el líbero Bryan Camino. El oponente azul jugó con Osniel Mergarejo, José Miguel Gutiérrez, José Massó, los centrales Javier Concepción y Roamy Alonso y el pasador Christian Thondike, además de usar al líbero Yonder García.

El retorno de Fiel era un secreto a voces. En enero pasado, confirmó en sus redes sociales que defendería a Cuba. El voleibolista se dijo “listo para aportar y apoyar en todo lo que se pueda al Equipo Nacional lleno de excelentes jugadores y personas”. Fiel da así vuelta a la página, a los días en que la comida escaseaba en casa y el dinero como atleta no le brindaba un aliciente y poco podía apoyar a la familia.

“Tenía una situación bastante dura en casa y estaba lleno de nervios todo el tiempo”, declaró a la revista Play-Off Magazine en septiembre de 2020. Contó que la decisión por emigrar la tomó tras regresar del campeonato mundial en el 2014 y “fue bastante compleja”. El atleta tardó dos años para poder desvincularse de la Federación Cubana de Voleibol y poder salir del país.

Fiel cuenta con la experiencia acumulada como jugador profesional tras su participación en equipos de las ligas de Francia, Polonia, Alemania y Rusia. En su palmarés destacan: el campeonato de Qatar (2016/2017), con el club El Jaish; la Supercopa de Polonia (2018/2019), con el PGE Skra Bełchatów y el campeonato de Alemania (2020/2021), con el VfB Friedrichshafen.

A finales de mayo, el periodista pinareño Ernesto Amaya Esquivel compartió en sus redes sociales un video del pelotero Lázaro Lester Benítez Hernández entrenando en el estadio Capitán San Luis, con lo que defenderá a la Palma en la Serie Provincial de Béisbol.

El caso de Benítez Hernández no es nuevo. La Federación Cubana de Béisbol le dio de alta en abril de 2024, con lo que se le autorizaba a jugar con algún club en la Isla. Según el artículo 1.6 del reglamento de la Serie Nacional, “los jugadores cubanos contratados a título personal en el exterior, que no hayan abandonado delegaciones o contratos por la FCB, que no estén en términos de sanción y que posean pasaporte cubano o carné de identidad, podrán ser autorizados a jugar, con previa solicitud del atleta a la provincia con la que quiere jugar y con la aprobación de la CNB”.

Benítez Hernández firmó en el 2018 con los Tigres de Detroit, franquicia de las Grandes Ligas y por el acuerdo recibió como aliciente un bono de 150.000 dólares. Sin embargo, no logró afianzar su juego y se le usó como pelotero en Clase A. Ante la falta de protagonismo, le dieron las gracias y decidió retornar a la Isla.