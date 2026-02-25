Un pelotero denuncia la desidia de la Federación Cubana de Béisbol para promover a sus figuras

Yoel Yanqui afirma que gracias a su intervención, su compañero Yoelkis Guibert fue contratado por el equipo Indios del Boer

La Habana/El cubano Yoel Yanqui ha arremetido contra la Federación Cubana de Béisbol (FCB) por la falta de atención para promover a sus peloteros en el extranjero. Según contó en el programa Recta al Medio TV, gracias a él fue posible que su compañero Yoelkis Guibert fuera contratado por el equipo nicaragüense Indios del Boer. “Humildemente yo fui, como quien dice, lo firmó [en octubre pasado] porque sé de su talento”.

Yanqui, quien forma parte del equipo nacional de Cuba que se alista para el Clásico Mundial, subrayó que si se hubieran esperado a que el proceso lo hiciera gente de la FCB, “te quedas atrás” y se hubiera perdido la oportunidad de jugar en otra liga en el período invernal.

El medio especializado Swing Completo indicó que Guibert al parecer “no es del mayor agrado de los funcionarios que dirigen el béisbol en la Isla” pese a contar con excelentes resultados.

La publicación insiste en la desatención de los dirigentes, que han fortalecido en los últimos años su relación solo con la Nippon Professional Baseball (NPB), que “se ha caracterizado por llevarse en los últimos años”. Solo en el 2026 verán acción en este circuito siete peloteros representados por la FCB.

El mercado japonés le reditúa ganancias al régimen de 2.920.000 dólares por temporada tan sólo por los contratos de Raidel Martínez, Liván Moinelo y Ariel Martínez. La Isla se queda con el 20% del pago de los contratos de sus peloteros.

El acuerdo de Raidel Martínez por 32.500.000 de dólares con el club Yomiuri Giants, le garantiza a las arcas del oficialismo un ingreso de 6.500.000 de dólares, más de 1.600.000 dólares por temporada.

La Isla se lleva 1.320.000 por año del acuerdo entre Liván Moinelo con SoftBank Hawks por cuatro temporadas a cambio de 26.4000.000 de dólares. Aunque menor, el fichaje de Ariel Martínez por 8.000.000 dólares con Nippon Ham Fighters genera 400.000 dólares por torneo.

El equipo Cuba que se encuentra en Nicaragua preparándose para el Clásico Mundial carece de figuras con roce en las Grandes Ligas de EE UU. En el equipo bajo el mando de Germán Mesa se encuentran sólo Yariel Rodríguez y Yoán Moncada. En la convocatoria del llamado Team Asere predominaron los rechazos.

Yanqui subrayó que si se hubieran esperado a que el contrato de Yoelkis Guibert lo hiciera gente de la FCB, “te quedas atrás”

Las ausencias de Andy Pagés, Andy Ibáñez, Daysbel Hernández, Rafael Sánchez y Lázaro Estrada, además de Jorge Marcheco, según el colaborador de Pelota Cubana USA, Javier González, algunos de los factores es ganarse un lugar en sus equipos y las pérdidas económicas.

El comunicador explicó que este año el salario mínimo en promedio de los peloteros de las Grandes Ligas es de 780.000 dólares. “No es difícil deducir que por cada día que un jugador pase en un roster estará percibiendo 4.171 dólares”.

Mientras que el salario promedio anual de un jugador en Triple-A, una de las ligas menores, oscila entre 4.800 y 5.600 dólares por mes. “Básicamente un jugador de la liga mayor con salario mínimo gana en un día poco menos de lo que un jugador Triple-A en un mes entero”.

González precisó que ante este contexto los peloteros no pueden dejar “tirada su competencia en el campamento para irse a jugar el Clásico Mundial”.