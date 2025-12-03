Tres de los ocho peloteros que Cuba colocó en Japón garantizan 2.920.000 dólares por temporada

El presidente de la Federación Cubana de Béisbol Juan Reinaldo Pérez dice que los acuerdos son prioridad para el béisbol de la Isla

La Habana/La empresa estatal Cubadeportes sigue explotando la mina que representa su relación con Nippon Professional Baseball (NPB) de Japón. El presidente de la Federación Cubana de Béisbol (FCB) Juan Reinaldo Pérez confirmó la contratación de ocho peloteros de la Isla, entre los que están Raidel Martínez, Liván Moinelo y Ariel Martínez. El monto del acuerdo alcanza los 2.920.000 dólares por temporada.

La FCB se queda con el 20% del pago de los contratos de sus peloteros. Martínez es la joya de la corona. En diciembre de 2024 oficializó su relación laboral por 32.500.000 de dólares con Yomiuri Giants a cambio de cuatro temporadas. El acuerdo le garantiza a las arcas estatales un ingreso de 6.500.000 de dólares, más de 1.600.000 dólares por temporada.

La estatal cubana logró extender en marzo de 2024 el contrato de Liván Moinelo con Soft Bank Hawks por cuatro temporadas a cambio de 26.4000.000 de dólares. La negociación deja a Cubadeportes un cobro de 1.320.000 por año.

En menor escala se encuentra el contrato de Ariel Martínez con Nippon Ham Fighters. El pelotero firmó por cuatro temporadas con Nippon Ham Fighters por 8.000.000. De ese dinero, la parte oficial cubana recibe 400.000 dólares por torneo.

El directivo Juan Reinaldo Pérez reconoció que “los contratos son una prioridad para este deporte y la dirección del Instituto Nacional de Deportes Educación Física y Recreación (Inder).

“Esto ayuda a elevar el nivel técnico táctico de los jugadores por desempeñarse en Ligas superiores a la nuestra, además de los beneficios económicos que les reporta tanto a ellos de manera individual, como a la Federación por el derecho de formación”. Además, Pérez aseguró que “ayuda para el desarrollo de la Serie Nacional y las diferentes categorías”.

Cazatalentos de equipos de las Grandes Ligas en República Dominicana. / Francys Romero

El equipo japonés Chunichi Dragons se ha convertido en una veta para la FCB. El club ratificó como manager al cubano Omar Linares. La presencia del estratega ha favorecido la estancia de Randy Martínez y el joven Christian Rodríguez, que recibió 180.000 como bono de bienvenida.

Además de Moinelo con Soft Bank Hawks, el cuadro mantiene a Jonathan Moreno y al talento Darío Sarduy al que le otorgaron en su primera temporada un bono de 100.000 dólares.

Los contratos en Japón no han evitado la crisis de la pelota cubana. Faltando menos de 15 días para que finalice el actual período de firmas, 39 peloteros cubanos que abandonaron la Isla han sido contratados por alguna filial de los equipos de las Grandes Ligas de EE UU.

En los últimos meses varios prospectos cubanos han alcanzado el sueño de adherirse a filiales de clubes de las Grandes Ligas. Además de Garrido está Roberto Peña, que a mediados de octubre fue contratado por New York Met. El pícher obtuvo un bono por 350.000 dólares, el incentivo más alto para un lanzador en la organización durante el actual período de firmas internacionales 2024-2025.

Osniel Castillo firmó en julio pasado un contrato con los Chicago White Sox. El atleta de 19 años recibió un bono de bienvenida de 10.000 dólares. Antes de abandonar el país, fue líder en bases robadas (11) en el Nacional de la categoría. Corre las 60 yardas en 6,1-6,2 segundos y su lanzamiento alcanza de entre 90 y 92 millas por hora.

En enero, con apenas 16 años, el pelotero cubano Diego Tornés firmó por 2.500.000 de dólares con los Atlanta Braves. En el listado también se encuentran Kevin Álvarez con los Houston Astros y Alejandro Cruz con los White Sox.