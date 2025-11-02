Un total de 39 peloteros cubanos han sido contratados por equipos de EE UU

Andey Garrido fue declarado agente libre en 2023, lo que le permitió mostrar sus cualidades ante los cazatalentos de equipos de las Grandes Ligas de EE UU.

El acuerdo más reciente es el de Andey Garrido con St. Louis Cardinals y un bono de 175.000 dólares

La Habana/Un total de 39 peloteros cubanos han firmado en el actual período internacional 2024-2025 con alguna filial de los equipos de las Grandes Ligas de EE UU. La incorporación de Andey Garrido con St. Louis Cardinals ha sido el acuerdo más reciente. La firma de contrato le garantiza al tunero de 18 años un bono de 175.000 dólares, informó el periodista Francys Romero.

“Garrido alcanza lanzamientos de entre 92-95 millas por hora con excelentes pícheos secundarios como el sinker (tipo de lanzamiento)”, subrayó el comunicador. “Corona así un proceso de varios años buscando firmar en la República Dominicana”, agregó al recordar que el atleta se instaló en República Dominicana cuando tenía 16 años.

La potencia le abrió las puertas de TBT Baseball Academy, donde también se encuentran los cubanos, Pedro Pablo Revilla y Daniel Reyes. Además, en la entidad estuvo con paso efímero Enyer Fernández, que retornó a la Isla en septiembre pasado.

Garrido perfeccionó sus atributos deportivos bajo la tutela de Bárbaro Rodríguez y casi de inmediato fue representado por la agencia Wasserman.

En junio pasado se presentó en un showcase (exhibición) y atrajo el interés de Reds, Dodgers, Tigers, Royals, Athletics, Cardinals, Cubs, Astros, Brewers y Phillies

El pelotero fue declarado agente libre en 2023, lo que le permitió mostrar sus cualidades ante los cazatalentos que siguen de cerca la evolución de los peloteros cubanos que emigran y se establecen en República Dominicana. En junio pasado se presentó en un showcase (exhibición) y atrajo el interés de los representantes de “Reds, Dodgers, Tigers, Royals, Athletics, Cardinals, Cubs, Astros, Brewers y Phillies”, señaló el comunicador.

En los últimos meses varios prospectos cubanos han alcanzado el sueño de adherirse a filiales de clubes de las Grandes Ligas. Además de Garrido está Roberto Peña, que a mediados de octubre fue contratado por New York Met. El pícher obtuvo un bono por 350.000 dólares, el incentivo más alto para un lanzador en la organización durante el actual período de firmas internacionales 2024-2025.

Osniel Castillo firmó en julio pasado un contrato con los Chicago White Sox. El atleta de 19 años recibió un bono de bienvenida de 10.000 dólares. Antes de abandonar el país, fue líder en bases robadas (11) en el Nacional de la categoría. Corre las 60 yardas en 6,1-6,2 segundos y su lanzamiento alcanza de entre 90 y 92 millas por hora.

En enero, con apenas 16 años, el pelotero cubano Diego Tornés firmó por 2.500.000 de dólares con los Atlanta Braves. En el listado también se encuentran Kevin Álvarez con los Houston Astros y Alejandro Cruz con los White Sox.