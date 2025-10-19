New York Mets contrata al cubano Roberto Peña y le da un bono de 350.000 dólares

A finales de septiembre, New York Mets se acercó a Roberto Peña y le ofrecieron consolidar su sueño en las Grandes Ligas.

El pitcher es parte del equipo Sub 15 que consiguió el pase al Mundial en 2022 y que emigró a República Dominicana en 2023

La Habana/El equipo de las Grandes Ligas de EE UU, New York Mets, contrató al pitcher cubano Roberto Peña. Como parte del acuerdo, el club le otorgó un bono por 350.000 dólares, el incentivo “más alto para un lanzador en la organización durante el actual período de firmas internacionales 2024-2025”, reveló el periodista Francys Romero.

Peña forma parte de una generación en fuga. El atleta participó con el equipo Sub 15 que consiguió el pase al Mundial de la especialidad en 2022. De ese plantel emigró más del 90% en 2023.

El granmense tuvo actuaciones sobresalientes en primera base y en la posición de jardinero con la selección cubana. Al momento de abandonar la Isla “se ubicaba entre los mejores cinco bateadores de su clase”. De acuerdo con el comunicador, había ganado en estatura, masa muscular y por su físico, contaba con los atributos para ser un “bateador de poder”.

El pelotero llegó a inicios de mayo a República Dominicana y después de establecerse fue acogido por la Ray Baseball Academy de Edwin Castillo. En más de dos años, fue seguido por varios cazatalentos. A finales de septiembre, el club neoyorquino se acercó al cubano y le ofrecieron consolidar su sueño en las Grandes Ligas. En un esfuerzo por formalizar su relación, le ofrecieron 300.000 dólares como bono inicial, pero al ver que había otros equipos interesados, le agregaron otros 50.000 dólares.

“La firma oficial será en este período internacional, antes del 15 de diciembre”, adelantó Francys Romero en sus redes sociales. En este momento, el pelotero ha registrado rectas 93 millas por hora, cambio 83 millas por hora, una potencia de curva de 81 millas por hora y un sinker (bola rápida) de 91 millas por hora.

Roberto Peña se suma a los cubanos que anteriormente han jugado con New York Mets, entre los que están: Ed Bauta, Rey Ordóñez, José Candelita Iglesias, Yoenis Céspedes y los hermanos Orlando El Duque Hernández y Livan Hernández, Raúl Valdés, Eli Marrero, Jorge Toca, Guillermo Heredia, Alay Soler, Yoan López y Adeiny Hechavarría.

El pasado viernes se confirmó una extensión de contrato de Brayan Peña por dos años con los Detroit Tigers. El cubano regresará como mánager de Ligas Menores. “En 2025 se desempeñó como coordinador de receptores de la organización, trabajando con prospectos como Thayron Liranzo y Josue Briceño”.

Francys Ramírez señaló que “aún se desconoce en qué nivel dirigirá Brayan, quien actualmente actúa como coach de banca de los Toros del Este en la Liga Invernal Dominicana”.