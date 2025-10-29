Dos equipos de EE UU prohíben a sus peloteros jugar con Cuba la Copa América de béisbol

Los peloteros Jean Walters, Yiddi Cappe, Roberto Baldoquín y Yoennis Yera no estarán con Cuba en la Copa América de béisbol.

La Habana/Los equipos de las Grandes Ligas Arizona Diamondbacks y Miami Marlins prohibieron a los peloteros Jean Walters y Yiddi Cappe, respectivamente, integrarse al equipo nacional de Cuba que jugará la Copa América de béisbol que inicia el próximo 13 de noviembre en Panamá. El manager Germán Mesa tampoco podrá contar con Roberto Baldoquín, debido a una lesión, ni con Yoennis Yera, que recién fue contratado por el club Tigres de Aragua en Venezuela.

Mesa reconoció la semana pasada que había contactado a varios deportistas que están en otras ligas, entre ellos Walters y Cappe, “se han estado preparando”, dijo. La Comisión Nacional de Béisbol respaldó las declaraciones del entrenador, incluso, incluyó a los atletas en el listado de preseleccionados.

Los federativos insistieron en mantener a Walters y Cappe pese a que sus equipos de las Ligas Menores les negaron la posibilidad de representar a la Isla.

“Walters deberá cumplir su contrato con Arizona Diamondbacks y mantenerse en las filas de Amarillo Sod Poodles”, advirtió el club a inicios de octubre al medio deportivo Pelota Cubana. El pelotero, que en 2020 formalizó su llegada al equipo estadounidense, sigue sin mostrar su potencial ofensivo.

Las intenciones de Walters eran jugar la Serie Nacional con la escuadra de Matanzas Matanzas, pero sus deseos se truncaron. Arizona Diamondbacks desmintió al mismo medio la versión de que el pelotero ofreciera en entrevista el pasado 27 de septiembre con la página de Facebook La Banda Yumurina.

La respuesta de Miami Marlins sobre Yiddi Cappe fue similar al caso de Jean Walters. “No va”, le informaron a los directivos cubanos. El infielder, que fue contratado en 2021 por la suma de 3.500.000 dólares, “continuará su preparación en Estados Unidos con la mirada puesta en un entrenamiento de primavera crucial para su futuro”, precisó El Nuevo Herald.

Tampoco podrá integrar al equipo nacional Roberto Baldoquín. El jugador sufrió una lesión del peroneo corto en su rodilla derecha y deberá permanecer fuera del terreno por las próximas semanas, publicó el espacio en Facebook Serie Nacional de Béisbol y MLB.

El medio especializado Swing Completo reveló que Germán Mesa también pretendía integrar al pícher Francis Eduardo Texidó, que milita en Angeles Angels, pero las negociaciones no fructificaron y por el atleta no apareció en listado de más de 50 peloteros.

En la Copa América, Cuba integra el Grupo A junto a Nicaragua, República Dominicana, México, Curazao y los anfitriones venezolanos. Los tres primeros avanzan a la Súper Ronda.