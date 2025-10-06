Un equipo filial de las Grandes Ligas impide a Jean Walters jugar béisbol en Cuba

El pelotero había anunciado que se integraba al equipo de Matanzas el próximo 9 de octubre

La Habana/El pelotero cubano Jean Walters no participará con Matanzas en la Serie Nacional de Béisbol. Así de contundente fue la respuesta a Pelota Cubana de Arizona Diamondbacks, el equipo de Grandes Ligas de EE UU que lo contrató en 2020 y que en abril pasado lo promovió a Triple A con la filial del equipo Amarillo Sod Poodles.

El club estadounidense desmintió la versión que el pelotero ofreció en entrevista el pasado 27 de septiembre con la página de Facebook La Banda Yumurina, donde aseguró que se uniría al equipo de Matanzas el próximo jueves y jugaría la 64 Serie Nacional.

Walters deberá cumplir su contrato con Arizona Diamondbacks y mantenerse en las filas de Amarillo Sod Poodles.

Walters se ilusionó con su llegada al equipo de Arizona en 2020 y en aquel momento dijo que ofrecería el 150% para llegar pronto a las Grandes Ligas. Sin embargo, no todo marchó conforme a lo planeado. El año pasado el analista Juan Carlos Guerra Alonso, JuanK, precisó que a lo largo de su trayectoria en las Ligas Menores de EE UU el matancero “ha mostrado un desempeño sólido, sin destacar necesariamente por su poder ofensivo, pero sí por su consistencia y aporte en la alineación”.

Su estancia en un equipo filial de las Grandes Ligas llevó a Walters a ser uno de los integrantes del equipo Cuba que participó en el torneo Premier 12. Según Swing Completo, este evento habría servido para el acercamiento con Matanzas, aunque el mismo medio aclaró que el retorno del pelotero dependía de su situación contractual.

La temporada pasada Arizona Diamondbacks tenía entre sus filas, además de Walters, con Denny Larrondo, Jairo Digón, Cristian López, Juan Álvarez y Lourdes Gurriel Jr.

