Luis Robert y Adolis García, con la oportunidad de resurgir al pasar a mejores equipos en MLB

Matanzas/Al término de la temporada 2023 en las Grandes Ligas del Béisbol estadounidenses (MLB, por sus siglas en inglés), los jardineros cubanos Luis Robert y Adolis García tocaban la cúspide de sus carreras al recibir votos para el premio al Jugador Más Valioso de la Liga Americana. Sin embargo, para ambos ex integrantes de los Tigres de Ciego de Ávila en la Serie Nacional de Cuba, el panorama varió. Sus equipos mermaron en lo deportivo, les aparecieron lesiones y cambiaron de franquicias para 2026. A Robert lo veremos con los Mets de Nueva York después de un intercambio de peloteros, y García vestirá la franela de los Phillies de Philadelphia después de ir a la agencia libre y firmar contrato de un año con salario de 10 millones de dólares.

Tras participar en el Clásico Mundial con Cuba, las lesiones permitieron a Luis Robert jugar 145 partidos con Medias Blancas de Chicago en la campaña 2023 de MLB. En ese entonces, dejó línea ofensiva de .264/.315/.542 con marcas personales de 144 hits, 90 carreras anotadas, 75 extrabases, 38 jonrones y 80 carreras impulsadas. Además, ganó el Bate de Plata y participó en el Juego de Estrellas. Ese año, Adolis García fue el rostro ofensivo de los Rangers de Texas al terminar con la segunda mayor cantidad de jonrones (39) y empujadas (107) en la Liga Americana, conseguir un OBP de .328 y disparar 68 extrabases. Luego, ganó el título de Serie Mundial con aporte de ocho vuelacercas, OPS de 1.108 y 22 remolques en esa postemporada. Adolis, fue especialmente decisivo en la Serie de Campeonato de la Liga Americana ante Astros de Houston, en la que despachó cinco cuadrangulares y trajo 15 anotaciones al home.

Desde entonces, tanto los Medias Blancas como los Rangers bajaron su rendimiento colectivo

Desde entonces, tanto los Medias Blancas como los Rangers bajaron su rendimiento colectivo. La franquicia de Chicago ya había jugado con balance negativo en 2023 cuando lograron apenas ganar 61 juegos de los 162 correspondientes al tramo regular, sin embargo, supieron empeorar el desempeño en años posteriores con solo 41 victorias en un desastroso 2024 y 60 triunfos en 2025. Mientras tanto, los de Texas finalizaron con balance negativo en 2024 al registrar 78 ganados y 84 perdidos, y el pasado año, jugaron pelota de 50% tras 81 triunfos e igual número de descalabros. Además, exponentes cruciales en el título de Serie Mundial de 2023 como el segunda base Marcus Semien, el torpedero Corey Seager y el antesalista Josh Jung redujeron su producción ofensiva.

Con este panorama, no es de extrañar que el accionar de los cubanos Luis Robert y Adolis García se vea disminuido. Y si para colmo aparecen lesiones, las posibilidades de poner buenos números se reducen. En 2025, Luis Robert solo vio acción en 110 juegos de la temporada regular tras dos lesiones en el tendón de la corva izquierdo. Pero a pesar del infortunio, el guantanamero de 28 años impuso récord personal de 33 bases robadas y fue el quinto mejor de la Liga Americana en esa estadística. Por su parte, Adolis García perdió unos 22 días de la campaña 2025 por una lesión en el tobillo y otra en los cuádriceps, lo que influyó en que redujera su presencia a 135 partidos, la menor cifra del avileño de 32 años desde 2021.

Si se mantienen saludables, Robert y Adolis tendrán la oportunidad de ayudar a clubes prometedores en 2026 y resurgir con métricas similares a las de 2023. Los Mets de Luis Robert quieren regresar a la postemporada tras un año de ausencia. Los neoyorquinos mantienen al célebre dominicano Juan Soto y al puertorriqueño Francisco Lindor como piedras angulares de su proyecto, se despidieron del slugger Pete Alonso y del jardinero Brandon Nimmo, pero adquirieron a los habilidosos Marcus Semien y Bo Bichette para el cuadro. En los Phillies, la lógica indica que Adolis García tendrá la tarea de sustituir al cubanoamericano Nick Castellanos, quien recaló en Padres de San Diego. García se integra a un conjunto que ha estado en las últimas cuatro postemporadas con un núcleo de talento liderado por Bryce Harper y Kyle Schwarber, además de otros conocidos como el receptor J.T. Realmuto, el short stop Trea Turner, el jardinero Brandon Marsh y el tercera base Alec Bohm.