Especialistas de las Grandes Ligas de EE UU ven a Cuba como un equipo débil para el Clásico Mundial

El analista Will Leitch precisó que el actual equipo está lejos del que se presentó en 2006.

Los analistas destacan la ausencia de figuras y la falta de visas

La Habana/Cuba es de los equipos más débiles en el Clásico Mundial, coincidieron en apuntar los especialistas en béisbol de la Grandes Ligas de EE UU, Will Leitch y Michael Clair. Los analistas deportivos señalan como favoritos al equipo estadounidense, Japón y República Dominicana, el país al que han escapado varios peloteros de la Isla.

Leitch, fundador del blog deportivo Deadspin de Gawker Media, subrayó los cambios dentro y fuera del terreno de juego y precisó que el actual equipo está lejos del que se presentó en 2006, aquel que atrajo reflectores por ser ese conjunto “misterioso e intrigante”, que llegó “finalmente al partido por el campeonato”.

El mismo especialista recordó que por diversas razones, varios peloteros se negaron a integrar el equipo que comanda Germán Mesa. “Solo hay un jugador activo de las Grandes Ligas en esta edición del equipo cubano (Yoán Moncada)”, señaló.

Según Leitch, “será divertido ver a Alexei Ramírez, de 44 años, en el equipo, casi una década después de su último partido en las Ligas Mayores”. Para el comunicador, cada vez que este veterano “llegue al plato, pensaré en la narración de Hawk Harrelson durante el juego perfecto de Mark Buehrle: ‘¡¿Alexei?!’".

Varios peloteros se negaron a integrar el equipo Cuba que comanda Germán Mesa. / Jit

En el análisis, se puntualiza que Ramírez, no es un jugador "nuevo" a tener en cuenta en el Clásico Mundial de Béisbol. “Es el jugador de mayor edad del torneo. Ramírez –sí, el mismo Alexei Ramírez que se retiró de las Grandes Ligas hace una década en 2016– regresa para jugar con Cuba a los 44 años, y francamente, tenemos mucha curiosidad por saber qué tipo de números puede lograr un retirado Grandes Ligas de 44 años”.

Ante los señalamientos, el medio especializado Swing Completo reconoció que en el equipo Cuba “escasean los nombres de rango contrastado, sobre todo a partir de que varios elementos importantes: Andy Pagés, Andy Ibáñez, Daysbel Hernández, Víctor Labrada, Ernesto Martínez, renunciaran al interés mostrado inicialmente por integrarla”.

El entrenador Mesa deberá “colgarse de los brazos de dos hombres destacados en el primer nivel de la pelota japonesa, Liván Moinelo y Raidel Martínez, así como del relevista Yariel Rodríguez y el joven abridor zurdo Daviel Hurtado, destacado en las sucursales de New York Mets”.

A esto hay que añadir, que los peloteros cubanos, que ya se encuentran en Managua, carecen de visas para ingresar a Estados Unidos. “Nadie de los que está, nadie de los que está hoy en Nicaragua tiene la visa en la mano todavía”, precisó el periodista Yordano Carmona.

En una entrevista reciente, el entrenador Germán Mesa sostuvo que históricamente nunca se han negado visas al equipo. La federación insiste en gestiones. Los jugadores entrenan como si la participación en el Clásico Mundial estuviera asegurada.