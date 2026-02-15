Cuba logra el bronce en la Serie de las Américas, un torneo de béisbol de segundo nivel

Para el 6 de marzo, la Isla tendrá su debut en el Clásico Mundial ante Panamá

La Habana/Cuba apenas alcanzó el tercer lugar en un torneo de segunda categoría. Este viernes por la noche, el Team Asere superó a Las Águilas Metropolitanas de Panamá 7-2, para adjudicarse la medalla de bronce en la segunda edición de la Serie de las Américas de béisbol, un campeonato que surgió como una alternativa para los equipos de ligas invernales que no participan en la Serie del Caribe.

Lleno de una narrativa que raya en la epopeya, el oficialismo señaló que “los cubanos convirtieron cada batazo en un verso épico: resistieron el vuelo panameño, templaron los nervios y, como Isla que nunca se rinde, cerraron el torneo con un triunfo que supo a honor y memoria”.

La selección nacional dirigida por Germán Mesa, que el año pasado ocupó la posición 12 del escalafón de la World Baseball Softball Confederation (WBSC), el peor sitio para la Isla desde que se inventó este sistema en 2011, anotó dos carreras en la primera entrada, con lo que desde temprano dio rumbo al encuentro. No obstante, los panameños igualaron en el segundo inning con un jonrón de Edgard Muñoz.

Para el tercer capítulo Cuba volvió a mostrar poder en la ofensiva y logró remolcar cuatro carreras. El encuentro siguió sin cambios hasta el sexto acto, cuando Roel Santos impulsó la séptima anotación de la tarde para la Isla.

“Estoy contento porque el trabajo salió y pude ayudar al equipo. Sabíamos que este partido era importante y salimos a pelearlo desde el primer momento”, comentó Christian Rodríguez, uno de los jugadores más destacados del certamen para Cuba.

“No era un equipo élite, pero fue un equipo que dio batalla y logró una medalla. Yo soy muy autocrítico”

El ánimo fue opacado en el mensaje final del mánager cubano, quien admitió que el seleccionado “no era un equipo élite, pero fue un equipo que dio batalla y logró una medalla. Yo soy muy autocrítico, siempre quiero un poquito más, pero el resultado está bien”.

Aunque el Equipo Cuba se lleva una presea del torneo, el resultado está lejos de lo ideal, debido a que el certamen es de segundo nivel, pues los equipos más fuertes de la región estaban disputando a la par la Serie del Caribe en México. En esta segunda edición de la Serie de las Américas –que no está avalada por la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe (CBPC)–, además de Cuba (que fue con la selección nacional), jugaron Panamá (Águilas Metropolitanas), Nicaragua (Leones de León), Colombia (Caimanes de Barranquilla), Venezuela (Navegantes del Magallanes), Curazao (Willemstad Cannons) y Argentina (Club Daom).

En la fase regular, el Team Asere terminó en tercer sitio, luego de tres victorias y tres derrotas. Con esos resultados, el cuadro de Germán Mesa logró avanzar a la semifinal, en la que fue humillado 9-1 ante los Navegantes del Magallanes, equipo que ganó el título 10-9 frente a los Caimanes de Barranquilla, también el viernes por la noche, en el Monumental de Caracas.

Así, Cuba inició con un fracaso en Venezuela su camino al Clásico Mundial. A la selección le sigue una estancia en Nicaragua, donde participará en juegos de exhibición contra rivales que aún no se definen. Además, el calendario de preparación marca dos encuentros más en el spring training en Arizona, el primero ante los Reales de Kansas City, el 3 de marzo, y un día después ante los Rojos de Cincinnati.

Para el 6 de marzo, la Isla tendrá su debut en el Mundial de béisbol ante Panamá –en caso de que los visados sean otorgados por Estados Unidos, algo en lo que confía Germán Mesa–, en el Estadio Hiram Bithorn, en San Juan, Puerto Rico. Dos días después enfrentará a Colombia. El 9 de marzo se medirá a los locales y cerrará su participación dos días después ante Canadá. El Team Asere intentará, al menos, igualar su última participación, en 2023, cuando quedó en cuarto sitio tras perder con México, pero muy lejos de aquella hazaña en 2006, un torneo en el que llegó a la final, en la que cayó ante Japón.