“Un tercer lugar no es malo”, dice el seleccionador tras el fracaso de Cuba en béisbol

La Habana/El equipo nacional de béisbol de Cuba fracasó en la Serie de las Américas, luego de que la base del llamado Team Asere fue humillada 1-9 por el club local Navegantes del Magallanes en el estadio Estadio Monumental Simón Bolívar. Se queda solo con la posibilidad del bronce, siempre y cuando supere a las Águilas Metropolitanas, que representan a Panamá.

“Falló el bateo, falló también el pitcheo”, reconoció el manager Germán Mesa en entrevista con el medio oficialista Jit. Sin embargo, culpó a sus lanzadores de incumplir con el plan. “Se les pedía que al menos aguantaran dos innings, que dieran un cero, y fue imposible”.

Al final, Mesa terminó por admitir que el conjunto venezolano “jugó mejor que nosotros, nos aventó en los renglones fundamentales del béisbol”. Su discurso de contar con “un cuadro compacto, con una mezcla de juventud y experiencia” al inició del evento, cambió por el de “con el equipo que tenemos un tercero no es malo”.

El tropiezo del equipo de la Isla dio paso al análisis de los especialistas independientes. Juan Carlos Guerra Alonso, JuanK, en Por La Goma LLC, considera que “la base de nuestra pelota está quebrada, aun cuando hay talento. Está dañada por muchos factores que van desde la mala alimentación, entrenamientos obsoletos y métodos anticuados, que no permiten el avance en áreas esenciales”.

Prensa Latina

Con el actual equipo cubano, JuanK se atreve a augurar que, “evento tras evento, sucederá lo mismo, porque es imposible pretender obtener mejores resultados. Eso es prácticamente inviable en este y en cualquier deporte en la actualidad”.

La actuación de los pupilos de Mesa en Caracas, expuso el analista “es un poco más de lo mismo que hemos presenciado en eventos internacionales, aun cuando es justo decir que el equipo se ha mostrado un poco mejor”. JuanK insistió en que ninguno de los participantes en el evento venezolano “tiene, ni por asomo, una nómina con proyección hacia ese torneo”.

El portal Pelota Cubana en su espacio en Facebook señaló que “el picheo cubano no pudo sostener a la potente alineación magallanera, tanto fue así que no poncharon a ningún bateador. Permitieron 17 imparables, siete de ellos extrabases (5 2B y 2 HR) y otorgaron seis boletos”.

Cuba inició con un fracaso en Venezuela su camino al Clásico Mundial. Le sigue su estancia en Nicaragua, donde participará en juegos de exhibición contra rivales que aún no se definen. Además, el calendario de preparación marca dos encuentros más en el spring training en Arizona, el primero ante los Reales de Kansas City, el 3 de marzo, y un día después ante los Rojos de Cincinnati.