Cuba va al Mundial Sub-17 de Fútbol: lo que no sabías

Matanzas/Descarada en ataque, sólida en defensa y pulida como diamante en bruto, la selección cubana Sub-17 se clasificó para el mundial de fútbol de su categoría tras liderar el Grupo F en el evento premundial de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf), desarrollado del pasado 6 al 11 de febrero. Varios datos destacan de esta hazaña.

La puja por participar en la Copa Mundial de Fútbol Sub-1 de Catar 2026 no era fácil. Cuba compartía grupo con rivales complicados. El primero, Curazao, convocó a nueve jugadores pertenecientes a clubes de Países Bajos, de los cuales destacaban el portero Duron Van Bennekom y el delantero Kevin Davis, del Feyenoord, y el mediocampista Kayne Eshun, del PSV Eindhoven. El segundo contendiente, El Salvador, presentaba una mezcla de exponentes de sus canteras locales y academias de Estados Unidos. Además, por la tradición futbolera propia de los países centroamericanos, se perfilaba como principal equipo a vencer. Sin embargo, los cubanos vencieron a curazaleños por 1-0 y por 2-1 a El Salvador y tomaron el liderazgo de la llave. Liderazgo que se mantuvo tras empatar 0-0 contra una Belice que dio más quehacer de lo esperado. Así, Cuba terminó primera con siete puntos, por encima de las seis unidades de El Salvador, las dos de Belice y una de Curazao. El primer lugar de cada uno de los ocho grupos de la Eliminatoria ganaba el cupo directo a Catar 2026.

Desde el plano individual, el peso en ataque de esta Cuba Sub-17 lo llevó Yankarlos Iglesias. El delantero habanero se anotó asistencia en el 1-0 sobre Curazao, y anotó doblete en el 2-1 sobre El Salvador. En 270 minutos de Premundial, Yankarlos mostró creatividad al repartir seis pases claves e hizo gala de su buena puntería al dirigir a portería seis de sus 16 disparos. Otro destacado fue el portero Noslen Godínez, quien además de adjudicarse dos encuentros sin recibir goles, dio recital de ocho atajadas en el importante duelo ante los salvadoreños y terminó el certamen con 11 salvadas tras 12 remates a puerta recibidos.

Se conformó un grupo cohesionado, compuesto en su mayoría por jugadores de La Habana, que traían resultados sobresalientes en campeonatos nacionales de categorías inferiores

El boleto de la selección a este mundial responde a varios factores. Se conformó un grupo cohesionado, compuesto en su mayoría por jugadores de La Habana, que traían resultados sobresalientes en campeonatos nacionales de categorías inferiores. Se concretaron varias oportunidades de fogueo, como la participación en el Torneo UNCAF Sub-16, y una base de preparación en Honduras, que incluyó par de amistosos ante la Sub-17 de ese país y topes ante los clubes Juventus de Roatán y Club Deportivo y Social Vida, de la segunda división hondureña. Además, durante el torneo, el equipo mantuvo una disciplina táctica en defensa inusual en representativos de las cuatro letras.

Siempre causa expectativa la incorporación de atletas con experiencia en el fútbol extranjero a selecciones cubanas. Y en esta ocasión, se presentó un caso. Se trata del mediocampista David Estrada. El jugador, nacido en 2011, pasó por las inferiores del Orlando City SC de la MLS de Estados Unidos, y actualmente se desempeña en la academia IdeaSport de Orlando, Florida. Estrada jugó dos partidos en el Premundial con 73 minutos. También integró en su momento la selección cubana Sub-15.

Vale resaltar que la historia de los mundiales de fútbol Sub-17 dio un giro radical cuando en marzo de 2024 la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA) anunció que el torneo empezaría a celebrarse de forma anual a partir de 2025, con un aumento de participación a 48 equipos. A su vez, Catar fue nombrada sede de la lid en su rama masculina hasta 2029. Dicha modificación aumentó las oportunidades de clasificación para naciones emergentes.