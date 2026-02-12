Cuba regresa a un mundial de fútbol por primera vez en 35 años con la selección Sub-17

“Es mi primer Mundial”, dijo al diario El Gráfico el entrenador Sandro Sevillano al finalizar el encuentro contra Belice.

El empate ante Belice ubicó al representativo de la Isla como líder del Grupo F con siete puntos

La Habana/Cuba regresa a un mundial de fútbol tras 35 años de intentos frustrados, aunque no en la categoría absoluta. Lo consiguió este miércoles la selección Sub-17, tras empatar sin goles ante su similar de Belice en el Estadio Cementos Progreso de ciudad de Guatemala. La hazaña se acompañó del liderato de grupo con siete unidades. El representativo de la Isla se unió a Costa Rica, Haití, Panamá y Estados Unidos, que previamente habían obtenido su pase a Catar 2026.

“Es mi primer Mundial”, dijo al diario El Gráfico el entrenador Sandro Sevillano al finalizar el encuentro, al tiempo que subrayó: “La clave fue que enfocamos la mente del grupo en el objetivo mundialista”.

El artemiseño, a las riendas de la Sub-17 desde 2022, fue el artífice de que Cuba superara a Curazao por 1-0 con un gol de Deibi Borrell. El equipo, además, se impuso ante El Salvador por 2-1 con un doblete de Yankarlos Iglesias, un resultado que les permitió llegar al último partido con ventaja en la tabla. El empate frente a Belice aseguró el punto necesario para confirmar el boleto.

“Hoy nos tocó a nosotros”, agregó el estratega, quien reconoció que El Salvador también tenía oportunidad de pasar, pero quedó con 6 unidades, un punto debajo de la Isla en el Grupo F.

En 1989, la Isla fue el primer país del Caribe en clasificar a un Mundial Sub-16 (Escocia). Dos años después, lo hizo en Italia 1991.

Los medios independientes destacaron lo conseguido por la Isla. “Hoy se ha hecho historia en el fútbol cubano. Un sueño, hecho realidad”, publicó Por La Goma LLC.

Varios de estos muchachos han entrenado en “las ruinas” del estadio Pedro Marrero, que es parte de la Escuela Nacional de Fútbol cubana, denunció a inicios de febrero en Facebook Selección Cubana de Fútbol. Según la publicación, los jóvenes “deben poner a secar sus pertenencias” en las gradas y entrenan entre pasto y hierba que les llega “por encima del tobillo”.

Sobre el partido, el mismo espacio reconoció que ante Belice “no se registró un partido vistoso”, pero se jugó de manera inteligente “Belice plantó batalla, su portero Lucas Gallego tuvo una noche inspirada y Cuba no encontró el gol, pero no lo necesitaba y el 0-0 supo a gloria, a clasificación, a Mundial”.