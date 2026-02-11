Cuba necesita ganar a los Caimanes de Barranquilla para evitar un fracaso en la Serie de las Américas

El equipo nacional de Cuba en la Serie de las Américas.

La Habana/Las Águilas Metropolitanas, que representan a Panamá, vencieron 7-6 a Cuba este martes en la Serie de las Américas, un torneo que organizó Venezuela luego de que la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe (CBPC) le retirara la organización de la Serie del Caribe. El equipo de la Isla está obligado a vencer al club Caimanes de Barranquilla para evitar la eliminación.

“Cuba tuvo corredores en las esquinas en la última entrada sin out, pero el lanzador panameño Jorge Bautista sirvió ponches seguidos a Yoelquis Guibert y Yasiel González, mientras Francisco González puso fin al partido con rodado por la intermedia”, así resumió el medio oficialista Cubadebate la actuación de la tropa dirigida por Germán Mesa.

El medio especializado Swing Completo indicó que uno de los factores de la derrota fue “la falta de bateo del equipo”. Pese a que los cubanos remontaron una desventaja de tres carreras en la séptima entrada, no pudieron mantener el nivel en el noveno episodio.

“Un costoso error defensivo en la antesala y la falta de control del cerrador permitieron que la escuadra istmeña recuperara la ventaja, dejando al conjunto dirigido por Germán Mesa con balance negativo” de dos triunfos y tres fracasos en el torneo, añadió en su análisis el mismo medio.

Cuba llegó a Venezuela un día antes del torneo con “un equipo bien compacto, con una mezcla de juventud y experiencia”, según señaló el manager. El representativo cuenta con “jóvenes bastante rápidos, también peloteros de fuerza y experimentados en eventos internacionales”, aseguró Mesa.

El entrenador a sabiendas del nivel de los participantes, advirtió que enfrentarían a equipos campeones de sus respectivas ligas. “Aquí no hay nada fácil”, dijo.

Sin embargo, el portal Pelota Cubana USA consideró que el evento representa “un duro reto para Mesa, pues Cuba es uno de los favoritos al título del torneo, al ser un equipo nacional con varios de los mejores peloteros del país.

Además, algunos de los peloteros que estarán en Venezuela también viajarán a Puerto Rico para el Clásico Mundial ante el rechazo a participar de varios atletas de las Grandes Ligas de EE UU, entre ellos Andy Pagés, Daysbel Hernández, Rafael Sánchez, Lázaro Estrada y Ernesto Martínez.