Yoan Moncada recibe el permiso y estará con Cuba en el Clásico Mundial de béisbol

La Habana/Es un hecho la incorporación de Yoan Moncada en el equipo nacional de Cuba para el Clásico Mundial de Béisbol. El natural de Cienfuegos “recibió la aprobación del seguro” médico y se espera su incorporación al llamado Team Asere, informó el periodista Francys Romero.

Moncada, como agente libre, consiguió a finales de enero un contrato por una temporada con Los Angeles Angels por 4.000.000 de dólares. Como parte del protocolo, una aseguradora evaluó con lupa el historial médico del pelotero y confirmó su buen estado físico.

En las Grandes Ligas de EE UU, los contratos están plenamente garantizados. “Si un pelotero de 300.000.000 de dólares se lesiona el codo representando a su país, el equipo dueño de su contrato debe pagar cada centavo, juegue o no. Así como le pasó a Edwin Díaz en el 2023”, recordó el medio especializado Al Bat. Para mitigar estos gastos, los clubes contratan pólizas de seguro grupales.

Es por ello, subrayó el mismo medio, “en el Clásico Mundial, los equipos de las Grandes Ligas ven el torneo más como un riesgo de pretemporada que como una oportunidad de beneficio económico directo para sus arcas”.

Moncada recibió el aval, pero no se precisó si existe alguna cláusula, como lo fue en el caso del lanzador Yariel Rodríguez, de quien se estableció que en el equipo de la Isla “trabajará exclusivamente desde el bullpen (área de entrenamiento), no excediendo las dos entradas por juego”.

La incorporación de Yoan Moncada se da en medio de un panorama oscuro para el equipo que comanda Germán Mesa. El primera base cubano Ernesto Martínez se sumó este domingo a los peloteros que han rechazado la invitación del Team Asere. Según el periodista Francys Romero, “buscará ganarse un puesto con los New York Yankees para hacer de un lugar de Opening Day”.

Martínez viene de “una gran temporada baja entrenando con Fernando Tatis padre en la República Dominicana y jugando con las Estrellas Orientales en LIDOM”, agregó el comunicador.

Otro pelotero que ha dicho que no va, es Andy Pagés. La que pudiera ser la baja más sensible, debido a que su inclusión apuntaba a resolver varios de los problemas estructurales que ha mostrado Cuba en ediciones recientes del Clásico: falta de poder sostenido, menor rango defensivo en los jardines y escasa experiencia al más alto nivel competitivo.

La ausencia de Andy Pagés, “golpea el discurso de apertura e integración que la Federación Cubana de Béisbol ha intentado sostener en los últimos años”, señaló el periodista Jorge Ebro de El Nuevo Herald.

Además de Pagés, se concretaron las ausencias de Daysbel Hernández, Rafael Sánchez, Lázaro Estrada y de Jorge Marcheco, que juega en Ligas Menores. Los peloteros han preferido mantenerse en sus equipos para consolidar su estancia y ganarse un puesto en los equipos titulares.