Yariel Rodríguez sale de la lista negra de la FCB y se integrará a Cuba para el Clásico Mundial

El lanzador Yariel Rodríguez fue contratado en 2024 por Toronto Blue Jays por cinco años a cambio de 32 millones de dólares.

La Federación Cubana de Béisbol desistió de exigirle 10 millones de dólares por la ruptura de su contrato con Japón

La Habana/El equipo canadiense de Grandes Ligas Toronto Blue Jays otorgó el permiso al lanzador Yariel Rodríguez para incorporarse al equipo nacional de béisbol cubano para el Clásico Mundial. Según el periodista Francys Romero, el pelotero se incorporará al llamado Team Asere el próximo 1 de marzo, sede de la última fase de preparación de la selección y en que enfrentará a los clubes Kansas City y Cincinnati Reds.

Sin embargo, Rodríguez deberá cumplir con ciertos criterios: “trabajará exclusivamente desde el bullpen (área de entrenamiento), no excediendo las dos entradas por juego”, subrayó el mismo comunicador.

El lanzador derecho, que abandonó su contrato con el equipo japonés de los Dragones de Chunichi gestionado por la Federación Cubana de Béisbol (FCB), estaba en la lista negra. La molestia con Rodríguez llevó a la FCB a exigirle 10.000.000 de dólares por “daños y perjuicios”. La organización le pedía el pago por los “derechos y responsabilidades” de un acuerdo contractual incumplido, en la que fungían como representantes de Rodríguez. Al final no fructificó la querella.

El reclamo de la FCB no tenía fundamento. El club japonés cubrió la comisión correspondiente sobre el contrato anual en 2023

El reclamo de la FCB no tenía fundamento. El club japonés cubrió la comisión correspondiente sobre el contrato anual en 2023. Además, en ninguna de las cláusulas del acuerdo se estableció una penalidad en millones de dólares. “Este tipo de recursos son realizados por la entidad del Gobierno cubano para presumiblemente manipular e intimidar a los atletas con contratos activos”, señaló Francys Romero.

La única sanción sobre Rodríguez es la de todos aquellos atletas que se fugan o abandonan contratos: ser exhibidos por desertar y señalados de gusanos. Además, según el artículo 1.6 del reglamento de la Serie Nacional no podía jugar en la Isla ni integrar alguno de los representativos en torneos internacionales.

Ante la falta de resultados, aunado a la fuga de peloteros y la escasez de figuras locales, el nombre de Yariel Rodríguez se puso sobre la mesa en las reuniones de los federativos desde mediados del año pasado. En junio, el Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (Inder) manejó la posibilidad de perdonar al lanzador. La propuesta recibió el visto bueno de algunos integrantes de la FCB.

El perdón fue otorgado previo al envío del listado de peloteros cubanos para el Clásico Mundial, pero Rodríguez aún necesitaba el aval de Toronto Blue Jays

El perdón fue otorgado previo al envío del listado de peloteros cubanos para el Clásico Mundial, pero Rodríguez aún necesitaba el aval de Toronto Blue Jays, que lo contrataron en 2024 a cambio de 32 millones de dólares por cinco años.

Las negativas de Andy Ibáñez, Daysbel Hernández, Rafael Sánchez y Lázaro Estrada, además de Jorge Marcheco, que juega en Ligas Menores, a ser parte del Team Asere para el evento, perfila al lanzador derecho como “uno de los peloteros más importantes del roster cubano”, publicó el medio especializado Pelota Cubana USA.

Rodríguez viene de una temporada en la que en 66 juegos registró récord de 3-2, 14 holds (retención) y dos salvamentos. Con un trabajo en 73 innings (entradas), con efectividad de 3,08, 66 ponches, 34 boletos y un WHIP (bases por bolas más hits) de 1,15.