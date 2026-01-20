Cuba sufre la negativa de varios peloteros de Grandes Ligas para el Clásico Mundial de Béisbol

La Habana/“Tengo muchas cosas que mejorar y debo prepararme para un año largo. Tengo que trabajar en lo que es más importante”. La respuesta contundente de Andy Pagés al medio especializado Pelota Cubana USA ratificó este lunes su rechazo a participar con Cuba en el Clásico Mundial. A la baja de este pelotero de Ligas Mayores se suman las de Andy Ibáñez, Daysbel Hernández, Rafael Sánchez y Lázaro Estrada, además de Jorge Marcheco, que juega en Ligas Menores.

Las reacciones a la negativa de Pagés ha generado numerosas reacciones entre los medios. El periodista Jorge Ebro de El Nuevo Herald expuso que el pelotero era más que un nombre dentro de la lista. “Su inclusión apuntaba a resolver varios de los problemas estructurales que ha mostrado Cuba en ediciones recientes del Clásico: falta de poder sostenido, menor rango defensivo en los jardines y escasa experiencia al más alto nivel competitivo”.

El comunicador dijo, además, que la baja de Pagés “golpea el discurso de apertura e integración que la Federación Cubana de Béisbol ha intentado sostener en los últimos años”.

“Tras la negativa de varios peloteros cubanos a participar en el Clásico Mundial, se avecina una debacle para el béisbol cubano”, subrayó Pelota Cubana USA en sus redes sociales. Además señaló que para muchos atletas, lo más importante no es el evento. Las prioridades son “el desarrollo personal, la salud, el spring training (campamento de primavera) y asegurar un puesto en las Grandes Ligas pesan más en este momento. Es una realidad que hay que entender, aunque no siempre guste”.

Este lunes iniciaron entrenamientos en el Estadio Latinoamericano 18 peloteros de equipos no lograron avanzar a la postemporada de la 64 Serie Nacional. / Jit

A las ausencias se podría sumar Yoan Moncada. A menos de 15 días del cierre de las nómina de los 20 equipos que participarán en la próxima edición del Clásico Mundial, el natural de Cienfuegos es agente libre y hasta el momento no tiene equipo.

Este lunes, 18 peloteros de equipos no lograron avanzar a la postemporada de la 64 Serie Nacional iniciaron con el trabajo grupal en el Estadio Latinoamericano. “La nómina no está cerrada”, aclaró al medio oficialista Jit el jefe técnico de la Federación Cubana de Béisbol y Softbol, Humberto Guevara.

Otro medio, Por La Goma, señaló en Facebook que la expectativa es clara: “que el discurso venga acompañado de coherencia, que la evaluación sea real y que el uniforme de Cuba lo vista quien mejor esté para defenderlo. Porque el béisbol cubano necesita resultados… pero, sobre todo, credibilidad”.

Los federativos han guardado silencio ante las negativas de Andy Pagés, Andy Ibáñez, Daysbel Hernández, Rafael Sánchez, Lázaro Estrada y Jorge Marcheco. Este martes el presidente de la FCB, Juan Reinaldo Pérez Pardo, confirmó que el llamado Team Asere tendrá cuatro encuentros en Nicaragua sin da a conocer rivales, sólo sedes: estadio Roberto Clemente de Masaya (9 de febrero), coloso Rigoberto López Pérez de León (22), en el campo Yamil Ríos Ugarte de Rivas (25) y finaliza en el Nacional Soberanía de Managua (27).