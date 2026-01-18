La Policía “me prohibió salir del país y no me deja ver a mi familia”, dice el pelotero Rafael Sánchez

El lanzador abandonó Cuba a finales de 2021 en una lancha que le envió un contacto en Dominicana

La Habana/El lanzador cubano Rafael Sánchez reveló que su negativa a representar al país en el próximo Clásico Mundial de Béisbol, que se jugará en marzo, se debe al castigo que recibió de las autoridades por buscar una mejor vida. En 2021, intentó salir por la vía legal a través del aeropuerto de La Habana, pero ahí, antes de abordar un avión con destino a Guyana, fue presionado por la policía y le prohibieron abordar.

En una entrevista en el pódcast Recta al Pecho, el holguinero de 26 años contó que probó suerte en esa terminal aérea, “pero no pude. Yo tenía mi pasaporte y mi pasaje para Guyana y cuando entré al aeropuerto para hacer el check-in, la policía me llamó y me pasaron para un cuarto. Me preguntaron que a dónde iba y les contesté que tenía pasaje para Guyana, pero me presionaron ahí y me dijeron que yo iba para Dominicana”.

En ese entonces, Sánchez era un joven prospecto considerado de élite, pese a su corta edad. Antes de tener la mayoría de edad, había integrado un listado que el oficialismo presentó con el fin de establecer acuerdos bilaterales con el gobierno de Estados Unidos, comandado en aquel entonces por Barack Obama, para contratarse con equipos de ese país. Sin embargo, la llegada al poder de Donald Trump, en su primera presidencia, destruyó esa negociación entre la Isla y las Grandes Ligas.

Además, a su corta edad ya había jugado en Series Nacionales y fue parte del equipo nacional que disputó el Mundial Sub-18 en Thunder Bay, Canadá, en 2017. En ese torneo mostró efectividad con un promedio de carreras limpias de 0,87 en 10,1 innings, y registró 11 ponches. El lanzador ya tiraba una recta de más de 90 millas.

Ante la posibilidad de perder a otro jugador con un futuro prometedor, la reacción de las autoridades fue tajante y directa, recordó. “En ese momento hablaron conmigo y me dijeron que no me iban a dejar salir, porque yo tenía regulaciones en el pasaporte”, añadió el pelotero que hoy viste la franela de Toronto Blue Jays, actual subcampeón de la MLB. “No me dejaron montarme en el avión y me regresé a mi casa”, agregó.

Tiempo después, ante la negativa, el lanzador tuvo que dejar la Isla ‘por las malas’. En diciembre de 2021 abandonó Cuba en una lancha que le envió un contacto en Dominicana, una ruta que toman los jóvenes peloteros cubanos que sueñan con probarse en la MLB, dijo en el mismo pódcast.

Su salida conllevó un segundo escarmiento de las autoridades. El pitcher cuenta que, después de su salida del país, no ha podido reunirse con sus seres queridos debido a las restricciones que el régimen impuso sobre él, lo que ha supuesto “un golpe demasiado fuerte” en su estabilidad emocional. “Me frustra un poco por no poder ir a Cuba a ver a mi familia y eso me juega con la mente y con mi juego también. Es un poco difícil”, señaló.

En 2023 logró un contrato con Toronto por 350.000 dólares y ha ido escalando en el organigrama de la institución, lo que hacía del lanzador un jugador deseado por el equipo cubano.

Sánchez, quien debe reportar en el nivel Triple-A de ligas menores con la filial en Búfalo de los Blue Jays, “era uno de los posibles abridores” del llamado Team Asere en el evento que se desarrollará en marzo con la presencia de las principales estrellas de las Grandes Ligas, según el medio especializado Pelota Cubana USA.

Su baja se suma a la de Andy Pagés y Lázaro Estrada, lo que debilita al equipo base del mánager Germán Mesa. El jardinero nacido en Artemisa previamente había manifestado su intención de incorporarse al equipo nacional cubano, pero Los Angeles Dodgers le negaron el permiso. “Su ausencia es un duro golpe para Cuba. Su capacidad para ‘volarse la barda’ y su habilidad en el campo son cualidades que cualquiera desearía tener en un evento de tal magnitud”, asegura la revista especializada Al bat.

Ante la crisis de resultados internacionales en los últimos años en el deporte más popular de la Isla, las autoridades han hecho un viraje para invitar a peloteros de Grandes Ligas a representar al país.

A mediados del año pasado, Cuba tocó fondo y bajó a la posición 12 del escalafón de la World Baseball Softball Confederation (WBSC), el peor sitio para la Isla desde que se inventó este sistema en 2011, aunque en el cierre de 2025 logró ganar algunos puntos para ubicarse en el noveno escalón, solo 41 puntos arriba del octavo sitio, Panamá, un lugar que no ha podido superar en los últimos dos años.

En el ámbito local, las cosas no son diferentes. La actual Serie Nacional, el principal espectáculo deportivo del país, es considerada “la peor de la historia”, calificativo que llegó no de un medio independiente, sino desde la televisión pública en Tele Rebelde, en diciembre pasado. En la actual temporada se han reportado robos, equipos que no descansan “porque no tuvieron fluido eléctrico el día anterior”, árbitros que “no llegan”, bajas de peloteros “por el virus” y falta de transporte, entre otras problemáticas.