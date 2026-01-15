Sánchez se suma a las negativas de Pagés y Estrada con Cuba para el Clásico Mundial de béisbol

La Habana/El pelotero Rafael Sánchez no estará con Cuba en el Clásico Mundial. El club Toronto Blue Jays, que lo contrató en 2023 por 350.000 dólares, le sugirió enfocarse en realizar un buen spring training [campamento de primavera]” para la siguiente temporada. Según el periodista Francys Romero, el holguinero debe reportar en el nivel Triple-A de ligas menores con la filial en Búfalo. Su representante, Carlos Pérez, le hizo saber de lo establecido.

Sánchez tuvo un efímero paso en el invierno por los Cangrejeros de Santurce en Puerto Rico. Lanzó en cinco entradas en las que no permitió anotaciones y solo le conectaron tres imparables, con siete bateadores ponchados.

El holguinero se suma así a Andy Pagés y Lázaro Estrada, lo que debilita al equipo base del manager Germán Mesa. El medio especializado Pelota Cubana USA señaló que el pícher del equipo canadiense “era uno de los posibles abridores” del llamado Team Asere en el evento que se desarrollará en marzo con la presencia de las principales estrellas de las Grandes Ligas.

Por su parte, la revista Al Bat advirtió que la ausencia de Pagés era un detonante para que otros atletas. El natural de Artemisa manifestó su intención de incorporarse al equipo nacional cubano, pero el equipo Los Angeles Dodgers le negó el permiso. “Su ausencia es un duro golpe para Cuba. Su capacidad para ‘volarse la barda’ y su habilidad en el campo son cualidades que cualquiera desearía tener en un evento de tal magnitud”.

Las bajas también han revelado la falta de comunicación de parte de los federativos oficiales con los jugadores convocados. El mismo Pagés, antes del no, dijo desconocer cuáles eran los planes del entrenador. Al igual que Emmanuel Chapman, otro de los enlistados, quien a finales de diciembre pasado dijo que nadie le ha preguntado si “está disponible”.

En un intento por contar con un equipo base, Cuba participará en la Serie de las Américas en Venezuela del 6 al 13 de febrero, con un equipo conformado por varios peloteros de la lista de 35 que entregó a los organizadores del Clásico Mundial.

Le seguirá su estancia en Nicaragua, donde participará en juegos de exhibición contra rivales que aún no se definen. Además, el calendario de preparación marca dos encuentros más en el spring training en Arizona, el primero ante los Reales de Kansas City, el 3 de marzo, y un día después ante los Rojos de Cincinnati.