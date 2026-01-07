Sin visas y con la baja de dos peloteros de Grandes Ligas, Cuba se prepara para el Clásico Mundial

A Andy Pagés no le dio el permiso el equipo Los Angeles Dodgers y Lázaro Estrada prefirió enfocarse en la temporada

La Habana/El equipo nacional de béisbol cubano iniciará el próximo domingo en La Habana los entrenamientos de cara al Clásico Mundial, en mitad de la incertidumbre por la concesión de visas y justo cuando otros dos peloteros de las Grandes Ligas se niegan a participar. De acuerdo con el periodista de El Nuevo Herald, Jorge Ebro, en la Isla el cuerpo técnico encabezado por Germán Mesa “establecerá las bases tácticas, definirán los roles y trabajará en la cohesión del grupo”.

Mesa tiene planeado que el equipo se traslade a mediados de febrero a Nicaragua, donde participará en juegos de exhibición contra rivales que aún no se definen. Además, el calendario de preparación marca dos encuentros más en el spring training en Arizona, el primero ante los Reales de Kansas City, el 3 de marzo, y un día después ante los Rojos de Cincinnati.

Luego de su estancia en Arizona, el llamado Team Asere se trasladará a Puerto Rico, sede del Grupo A, que integra junto con Panamá, Colombia, Canadá y el equipo anfitrión. Un bloque con equipos competitivos, “con escaso margen de error y en el que cada partido tendrá un peso decisivo en la clasificación”, advirtió Ebro.

El debut del equipo cubano será el 6 de marzo ante Panamá. El día 8 enfrentará a Colombia y el 9 a los anfitriones, para cerrar su participación en la fase de grupos el día 11 ante Canadá. “Se trata de un calendario exigente, especialmente considerando que, en torneos previos, estos rivales han logrado imponerse a Cuba con relativa solvencia”, señaló el medio especializado Pelota Cubana USA.

En la misma publicación se subraya que el “deseo de la afición es que el panorama cambie” y que el Team Asere logre un desempeño sólido en este esperado Clásico Mundial.

De los 35 peloteros que presentó Cuba para el evento venidero, dos de ellos rechazaron unirse al equipo

Sin embargo el futuro no parece alentador. De los 35 peloteros que presentó Cuba para el evento venidero, dos de ellos rechazaron unirse al equipo. El corredor de fondo y profesor preuniversitario, José Raúl Díaz Barrios, informó en su cuenta de Facebook que uno de los deportistas es Andy Pagés. El equipo de Los Angeles Dodgers le negó el permiso.

El medio especializado Swing Completo confirmó la versión. La familia de Pagés ratificó la postura y agregó que el equipo angelino le precisó que debía “prepararse para la temporada que viene y ese es el interés”.

Otro de los atletas que dijo “no” es el lanzador Lázaro Estrada. El pelotero será agente libre en julio próximo y decidió enfocarse en la temporada 2026 para ser tomado en cuenta por Toronto Blue Jays, lo que le garantizaría un mejor futuro para su carrera.

A las bajas se suma la falta de visas. Según el periodista Yusseff Díaz los peloteros locales aún no cuentan con sus documentos migratorios en regla. Esta semana iniciaron el proceso en la embajada estadounidense.

“La comitiva de los deportistas y entrenadores que conforman la escuadra tienen ante sí un tenso panorama, debido a que requieren de un permiso que es incierto y lleno de dudas”, publicó Swing Completo.