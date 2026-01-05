El cubano Alfredo Despaigne, el mayor anotador de la historia de la Liga Japonesa

Jugando en Japón acumuló ganancias por 27.600.000 de dólares, de los que la Federación Cubana de Béisbol se embolsó 5.520.000 de dólares

La Habana/El pelotero granmense Alfredo Despaigne es el líder histórico de jonroneros cubanos en la Liga Japonesa de Béisbol Profesional (NPB). El veterano durante su estancia en Marines de Chiba Lotte (2014-2016) y Halcones de SoftBank Hawks (2017-2023), además, acumuló ganancias por 27.600.000 de dólares, de los que la Federación Cubana de Béisbol (FCB) se embolsó 5.520.000 de dólares por derechos de formación.

La actual figura del equipo Granma aparece en la cima del top ten que publicó el medio especializado Pelota Cubana USA. Despaigne, que fue retirado del equipo nacional en noviembre pasado pese a la insistencia del entrenador Germán Mesa, acumula un total de 184 batazos de vuelta completa, 24 más que Orestes Destrade (160) con cinco campañas entre 1989-1992 y 1995, con los Leones de Seibu.

Conocido como Caballo de los Caballos, el beisbolista protagonizó en 2019 su mejor temporada, al conectar 36 cuadrangulares. Justo en ese año, tenía un acuerdo de 16.000.000.000 de dólares con el SoftBank Hawks. Dos años antes, Despaigne sumó otros 35, y en 2018 produjo 29.

El nivel de juego que tenía lo llevó a reforzar a equipos cubanos como los Leñadores de Las Tunas en la Serie del Caribe. Su historia es única. De acuerdo con Swing Completo, “nunca un atleta radicado en la Isla y mucho menos bajo el auspicio de la FCB, se le había permitido ser millonario de manera pública y oficial”.

“Alfredo Despaigne es un ídolo para muchos atletas jóvenes en Cuba”, destacó el espacio en Facebook Desde Las Gradas Con Andino. “Durante esta Serie Nacional no pudo jugar una gran cantidad de juegos y es lógico que su ausencia se notara enormemente, pues este señor, cuarto bate, por muy mal que esté o atraviese por una mala racha, es un peligro ante cualquier lanzador”, agregó.

En el listado de jonroneros aparece, también, Dayán Viciedo, hasta el momento es el último de los peloteros cubano con más de 100 vuelacercas en Japón. El natural de Villa Clara conectó 141 batazos de vuelta completa. El atleta todavía se mantiene activo y recientemente renovó con los DeNa Baystars.

En el listado de cubanos con más de 10 jonrones en la Liga Japonesa de Béisbol Profesional aparecen Leonys Martín (75), Alexander Guerrero (71), Yurisbel Gracial (59), Ariel Martínez (41), Roberto Chico Barbón (33), Michel Abreu (32), Leslie Anderson (22), Omar Linares (11) y Yuli Gurriel (11).

Alfredo Despaigne ha quedado fuera del Clásico Mundial 2026. Entre los que aparecen con posibilidades se encuentra un viejo conocido en Japón, Yariel Rodríguez. El hombre que en 2023 abandonó su contrato con el equipo japonés de los Dragones de Chunichi. La osadía del pelotero llevó a la FCB a reclamar 10.000.000 de dólares por “daños y perjuicios” y quedar excluido del béisbol cubano. Su nombre aparece entre las posibilidades para integrar la Isla en el evento.