‘El Duque’ Hernández llama cobardes a los peloteros de las Grandes Ligas que han aceptado jugar con Cuba

El actual comentarista de ESPN espera que cuando les pregunten a estos deportistas sobre Cuba deben “ser hombres” y exponer la “realidad” de la Isla

La Habana/El comentarista de la cadena de ESPN y ex lanzador cubano Orlando Hernández, El Duque, llamó “cobardes” a los peloteros de las Grandes Ligas de EE UU que han aceptado ser parte del equipo Cuba en el Clásico Mundial. “No los apoyo y tengo mi criterio en cuanto a lo que ellos son cuando toman estas decisiones”, dijo el habanero.

En 1995, el pícher fue marginado por el régimen, de la selección nacional de béisbol y de la Serie Nacional en represalía por la fuga de su hermano, Liván, durante el campeonato mundial de la especialidad que se celebró en Monterrey, México. El lanzador fue relegado a juegos en eventos populares, como el celebrado en El Globo y, para no perder forma, entrenaba en el barrio del Wajay.

Entre los peloteros que han manifestado su interés por integrar al representativo cubano en el Clásico Mundial se encuentran Andy Pagés, Yoan Moncada, Zach Neto, Julio Robaina, Jorge Marcheco y Daviel Hurtado. Sin dar nombres, El Duke dijo en el programa Así de Franco con Omar, que cuando les pregunten a estos deportistas sobre la Isla deben “ser hombres” y exponer la “realidad” de Cuba y “no decir: yo no sé de política”.

El colaborador de Pelota Cubana USA Javier González se unió al sentir del habanero y agregó que estos peloteros que han manifestado interés por el equipo que dirige Germán Mesa, son “unos desfachatados, gente sin moral ni vergüenza, y con memoria muy, pero muy corta”.

A través de sus redes sociales, González compartió una carta de julio de 2008, en la que Fidel Castro, insta a no permitir el ingreso a la Isla de los atletas “traidores para exhibir los lujos obtenidos con la infamia”. El documento se publicó en rechazo a las críticas de la afición contra el equipo olímpico de béisbol de Cuba tras perder 1-4 ante Estados Unidos en Holanda.

Por su parte, Yariel Rodríguez parece haber olvidado que la Federación Cubana de Béisbol (FCB) le reclamó en marzo de 2023 la cantidad de 10.000.000 de dólares por “daños y perjuicios” por abandonar su contrato con el equipo japonés de los Dragones de Chunichi. El pelotero ha manifestado su interés en estar con el llamado Team Asere.

Yunior Tur, quien en 2022 rompió con la FCB tras ser excluido por el manager Eriel Sánchez del equipo Sub-23 que jugó el Mundial de la especialidad en el estado de Sonora (México), se puso a disposición de los federativos, pero desechó la idea en noviembre pasado debido a que los Oakland Athletics lo invitaron al campamento de primavera. “Mi enfoque está en el spring training, que es una oportunidad muy grande”, dijo al periodista Francys Romero.

Diferente es el sentir de Aroldis Chapman, quien fue incluido en la plantilla de Gran Bretaña para el Clásico Mundial. El atleta ha manifestado que no integraría el equipo Cuba luego de que el régimen lo llamó “traidor, gusano y vendepatria”.

Chapman dijo en marzo pasado que “toda esa gente que está convocando a los peloteros que están aquí y a los que van para el Clásico creo que son los primeros que tendrían que respetarse”.

En la misma postura de Chapman se encuentra Yasiel Puig. “No tengo ninguna disposición de jugar el Clásico Mundial con el equipo de béisbol de Cuba”. El pelotero abandonó la Isla en 2012 en lancha junto con el boxeador Yunior Despaigne y la novia de éste, además de un sacerdote. El medio ESPN The Magazine reveló que la salida fue organizada por una red de trata de personas, relacionada con el narcotráfico.

A Yadiel González tampoco le motiva ser parte del Team Asere. El pelotero de Tigres de Aragua en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional asegura que la verdad “le perdió el hilo” al evento. “Estuve ocho años sin poder entrar a mi país, paralizado por desertar, como dicen ellos”.