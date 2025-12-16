Yasiel Puig y Yadiel Hernández, otros dos peloteros que rechazan jugar con Cuba en el Clásico Mundial

El beisbolista de Navegantes del Magallanes dice no tener ninguna disposición, al beisbolista de Tigres de Aragua no le ilusiona el Team Asere

La Habana/“No tengo ninguna disposición de jugar el Clásico Mundial con el equipo de béisbol de Cuba”. Tajante fue la respuesta del pelotero Yasiel Puig, que se suma al listado de jugadores de Grandes Ligas que han rechazado su inclusión en el llamado Team Asere: Yadiel Hernández, Jorge Soler y Aroldis Chapman.

El veterano reconoce que quiere jugar un Clásico Mundial, pero “si no puedo miraré a mis compañeros que se sumen al Cuba o jueguen por otros equipos”. La ilusión, dice al medio especializado Swing Completo, es como cuando soñaba con ser parte de una Serie del Caribe. El jardinero recordó que con el club Tiburones de La Guaira ganó en la temporada 2023-24.

Puig es parte de la plantilla Navegantes del Magallanes, aunque no pierde la esperanza de regresar a las Grandes Ligas de EE UU con Los Angeles Dodgers. Su retorno al equipo de Cienfuegos luce lejano, lo mismo que reintegrarse a la Serie Nacional cubana.

El pelotero abandonó la Isla en 2012 en lancha junto con el boxeador Yunior Despaigne y la novia de éste, además de un sacerdote. El medio ESPN The Magazine reveló que la salida del grupo fue organizada por Raúl Pacheco, un reparador de equipos de aire acondicionado que prometió sacarlos de Cuba a cambio del 20% de las futuras ganancias de Puig.

Los peloteros lograron la fuga gracias a una red de trata de personas, relacionada con el narcotráfico y redes de corrupción en instituciones mexicanas. Tras la travesía, los atletas, junto con otras dos personas fueron llevados a un motel de Isla Mujeres. El lugar fue vigilado durante más de un mes por por cinco cubanoamericanos vinculados con la red criminal Los Zetas, una facción que desertó de una unidad de las fuerzas armadas al servicio del Cártel del Golfo, La Drug Enforcement Administration (DEA) los describió como uno de los grupos de represión más sofisticados, violentos y avanzados tecnológicamente.

Al pelotero de Tigres de Aragua, Yadiel Hernández, tampoco le motiva ser parte del Team Asere. / Instagram

Según contó Despaigne, los narcos exigieron 250.000 dólares por el rescate del pelotero. “Si no recibían el dinero, estaban diciendo que en cualquier momento le darían un machetazo (a Puig), que le cortarían un brazo, un dedo, lo que fuera, y ya no volvería a jugar al béisbol para nadie”, relató el púgil al medio estadounidense Los Angeles Magazine. El grupo delincuencial puso precio a la vida del beisbolista: 400.000 dólares.

En ese momento Pacheco contrató a un comando para liberar a los atletas. Puig dejó el cautiverio y fue trasladado en avión a la Ciudad de México, donde los cazatalentos de Los Dodgers decidieron la contratación del cubano.

Su traslado a EE UU no estaba garantizado del todo, para salir de México necesitaba de una visa. Las leyes migratorias establecen como mínimo, cuatro años de residencia o dos en caso de estar casado con un mexicano. Pero en el caso de Puig, el soborno a autoridades mexicana fue lo que le permitió obtener el documento.

Al pelotero de Tigres de Aragua, Yadiel Gonzalez, tampoco le motiva ser parte del Team Asere en el Clásico Mundial. El pelotero de Tigres de Aragua en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional asegura que la verdad “le perdió el hilo” al evento.

“Estuve ocho años sin poder entrar a mi país, paralizado por desertar, como dicen ellos”, comentó a Swing Completo. Hernández dijo que la Federación Cubana de Béisbol “está llamando a jugadores, pero a los que desertaron ellos no los llaman. Como que nos ven que somos traidores”.

Aunque lo llamaran, afirmó que bajo las actuales condiciones sería incapaz de volver a jugar para el equipo nacional de Cuba.