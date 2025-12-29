Venezuela se queda sin Serie del Caribe y organiza un evento paralelo, con Cuba entre los invitados

La Habana/Venezuela ha anunciado la Serie de las Américas de béisbol, un evento paralelo a la Serie del Caribe 2026, después de que la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe (CBPC) le retirara al país sudamericano la organización del campeonato que se jugará en Jalisco, México, en febrero próximo. Cuba está entre los invitados a la competición anunciada por Caracas, según detalla el medio especializado Séptima Entrada.

El evento alterno se llevará a cabo en las mismas fechas, entre el 1 al 7 de febrero de 2026, que la Serie del Caribe, aseguró el presidente de la LVBP Giuseppe Palmisano, y servirá para “proteger el prestigio y la relevancia continua del béisbol venezolano” además de "mitigar pérdidas económicas".

En una misiva firmada por Palmisano, el funcionario reiteró su “frustración” por la exclusión de Venezuela de la competición original. Además, reclamó el reembolso del dinero, sin precisar la cantidad, que “previamente pagó la LVBP a la LBPRC de Puerto Rico, un miembro asociado de la CPBC”.

El federativo sugiere como alternativa, que la Confederación traslade una de las próximas cuatro Series del Caribe ya calendarizadas hasta el 2030 a Venezuela. De acuerdo con el calendario, el evento de 2027 se jugará en Hermosillo, México: mientras que las de 2028, 2029 y 2030 tienen como destino el LoanDepot Park de Miami, casa de los Marlins de Miami de las Grandes Ligas de Béisbol.

Ni el equipo campeón de Venezuela ni jugadores de las Grandes Ligas podrán integrar al equipo local en la Serie de las Américas. / Séptima Entrada

El diario El Nacional precisó que la Serie de las Américas es una competición organizada por la Asociación de Béisbol de las Américas (ABAM). Entre los preparativos, se han definido el Estadio Monumental Simón Bolívar de Caracas y el Estadio Fórum La Guaira de Macuto como los escenarios.

Cuba ha sido invitada, pero aún no ha oficializado su participación. En noviembre pasado, la Federación Cubana de Béisbol desistió de participar en la Copa del Caribe, un torneo regional organizado por la Confederación Mundial de Béisbol y Sóftbol debido a los costos de inscripción y a problemas de infraestructura en la sede del evento. De acuerdo con el medio especializado en Facebook Por la Goma, el oficialismo argumentó la falta de liquidez para “costear el pago de 65 dólares diarios por cada atleta”, alrededor de 14.000 dólares en total.

En el evento venezolano también estarán Brasil y Panamá, este último como defensor del título tras la victoria de las Águilas Metropolitanas en la primera edición de 2025. A ellos se suman los campeones de las ligas de Argentina (Club Daom), Colombia, Curazao y Nicaragua.

Venezuela, pese a ser país organizador, deberá de presentar un equipo alternativo. Según las reglas, la novena que los represente no deberá contar con peloteros, entrenadores o staff afiliados al sistema de las Grandes Ligas de EE UU, tampoco podría representar al anfitrión el campeón de la liga porque el circuito no forma parte de la asociación organizadora.