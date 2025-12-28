Cuba paga miles de dólares por uniformes de béisbol, mientras que EE UU y México ganan por patrocinios

La Federación Cubana de Béisbol pagó 565.256 dólares por los uniformes de la Liga Élite y la Serie Nacional de este año.

La Habana/La empresa estatal Cubadeportes ha fracasado en su intento por vender patrocinios en miles de dólares para equipos de béisbol en la Serie Nacional. La Federación Cubana (FCB) sigue desembolsando miles de dólares por los uniformes. Según el reporte oficial, pagó 565.256 dólares para la compra del vestuario de la Liga Élite y la Serie Nacional de este año y otros 539.412 por el de la próxima campaña. 1.104.708 dólares en total.

Sin patrocinadores, además de los gastos por uniformes, se han pagado 35.400 dólares en zapatillas para entrenadores y árbitros. Además de 74.062 dólares en ropa de los umpires; otros 14.222 dólares a la compra de guantillas de bateo; destinó 7.453 dólares para el softbol nacional. Mientras que 3.000 dólares adicionales fueron para calzado de un Campeonato Mundial Sub-12.

Un esquema modelo es el alcanzado en 2020 por las Grandes Ligas de EE UU con la empresa multinacional líder en calzado, ropa y equipamiento deportivo Nike. El acuerdo, que concluye en 2029, le deja a la liga ganancias por 1.000.000.000 de dólares. La marca, por su parte, es el proveedor oficial de equipamiento para los 30 equipos, generando ingresos por la venta de uniformes, merchandising (técnicas de marketing enfocadas en el punto de venta) a través de Fanatics y campañas publicitarias.

La estructura de Nike ha dejado a Fanatics la fabricación y distribución de sus productos para los fans, incluyendo uniformes y ropa de entrenamiento. Además, Nike se ha consolidado como el único en vestir a la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL), la Asociación Nacional de Baloncesto (NBA) y las Grandes Ligas (MLB).

Diferente funciona el modelo en México, donde la Liga Mexicana de Béisbol alcanzó en 2023 un acuerdo comercial por cinco años con la empresa estadounidense New Era. La alianza pronosticó ganancias de 1.300.000.000 de pesos (72.610.772 de dólares).

New Era se comprometió a producir más de 450 modelos de gorras utilizando los logos de los 18 equipos de la LMB por temporada, además de más de 50 modelos de jerséis de los nueve equipos a los que visten, que incluyen el de local, visitante y alternativo, tal como hicieron con la indumentaria de la Selección Mexicana durante el Clásico Mundial.

La Liga Mexicana de Béisbol obtiene la mayor parte de sus ingresos a través de los patrocinios y acuerdos con marcas como Caliente, Spotify, G500, Jaloma y la Lotería Nacional. En menor porcentaje están las ganancias por transmisiones de televisión.

“En el ecosistema del béisbol profesional moderno, el uniforme es un activo que genera dividendos; en Cuba, por el contrario, representa una hemorragia presupuestaria”, publicó el medio especializado Swing Completo.

El periodista del medio especializado Pelota Cubana USA Yordano Carmona advirtió a mediados del pasado noviembre los intentos de Cubadeportes por querer hacer ver a la Serie Nacional como un deporte de alta gama en un país “con inflación desbordada, salarios estancados y una moneda que pierde valor diariamente”.