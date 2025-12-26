La Federación Cubana de Béisbol no ha contactado a Andy Pagés ni a Emmanuel Chapman para el Clásico Mundial

Andy Pagés desmintió la publicación en que se afirma que rechazó la invitación de la Federación.

La Habana/Los peloteros Andy Pagés y Emmanuel Chapman no han recibido invitación de la Federación Cubana de Béisbol (FCB) para jugar con el equipo de la Isla el Clásico Mundial. Según el periodista Yordano Carmona "no existe relación con los beisbolistas que juegan fuera".

El comunicador del medio especializado Pelota Cubana USA precisó que desde hace casi cuatro semanas -cuando se oficializó la participación del llamado Team Asere en el evento-, "nadie" ha tomado el teléfono para llamar a los beisbolistas. La Federación, subrayó Carmona, "está haciendo un trabajo fatal".

Cuba "está perdiendo antes de ponerse el uniforme porque está perdiendo a estos jugadores", detalló el especialista, al tiempo que precisó que otros atletas incluidos por el manager Germán Mesa tampoco han sido contactados.

Andy Pagés desmintió la publicación en que se afirma que rechazó la invitación de la Federación. El pelotero le afirmó al comunicador, que su "intención sigue siendo el Clásico Mundial". Sin embargo, el integrante de Los Angeles Dodgers dijo que necesita hablar con la FCB porque en este momento no sabe si está en el equipo.

A Emmanuel Chapman no lo han preguntado si está disponible para ser parte de Cuba en el Clásico Mundial. / Instagram

Pagés aseguró que, incluso, el club angelino le precisó que es su decisión integrar al equipo cubano, pero le hicieron algunas recomendaciones. El periodista de Pelota Cubana USA recordó que ningún equipo puede negar a un pelotero su asistencia, pero que en caso de una lesión, los gastos que esto genere corren a cargo del deportista.

Al pelotero de Pittsburgh Pirates Emmanuel Chapman le preguntaron si estaba disponible para el Clásico antes de que se definiera la llegada del entrenador Germán Mesa. En ese momento aseguró que sí y no lo han vuelto a contactar para saber si está "todavía disponible y si puedo participar".

De la plantilla preliminar de 50 peloteros que presentó a inicios de diciembre la FCB, quedan 35 atletas, de acuerdo con datos publicados en Por La Goma LLC. El medio especializado precisa que en el listado "no se incluyen los nacidos en Estados Unidos. Por lo tanto, hasta hoy, esa opción no es viable, aparentemente por decisiones de las instituciones pertinentes".

En "el orden al bate presentado es variable y únicamente sirve como una referencia para tener una idea de cómo podría estructurarse la alineación", advirtió el mismo medio, que ofreció una alineación. En la novena destacan los ligamayoristas Andy Pagés y Yiddi Cappe (Miami Marlins), además de los agentes libres Yoan Moncada y Andy Ibáñez.

En esa plantilla se encuentran también Yoelkis Guibert, el prospecto cubano Ernesto Martínez Jr, Yoel Yanqui, Víctor Labrada y Omar Hernández.