Cuba tiene un “cierre nefasto” en el Clásico Mundial y por primera vez no pasa la primera ronda

Nunca antes Cuba había sido eliminada en la primera ronda en el Clásico Mundial.

La Habana/La tropa del mánager Germán Mesa tuvo un “cierre nefasto” sobre la grama del Estadio Hiram Bithorn, reconoció el medio oficialista Jit. Dolió la derrota de Cuba 2-7 ante Canadá. El juego no sólo evidenció las debilidades del Team Asere, también la peor actuación en seis ediciones del evento. Nunca antes la Isla había sido eliminada en la primera ronda.

El equipo exhibió “un conglomerado de desatenciones en los tres renglones de juego”, describió el propio medio, que el rival supo aprovechar. Además, se continuó con “una brutal sequía ofensiva”. En el partido se conectaron cinco jits, un total de 20 en cuatro juegos y “se tomaron la friolera de 13 ponches”.

Ante los medios, Mesa admitió que “se trabajó, pero en la forma en que se jugó, es muy difícil poder ganar un juego de pelota”. El manager habló de una evaluación y dijo que esta derrota les sirve de experiencia para el próximo Clásico Mundial.

El periodista Francys Romero, que siguió de cerca la actuación del Team Asere, fue contundente: “Se necesita un cambio radical”. El comunicador considera que para que Cuba sea un equipo ganador urge que “el sistema no controle el deporte” y a la Federación Cubana de Béisbol (FCB).

Romero recordó que, bajo las condiciones actuales, la convocatoria de peloteros se reduce a 50. El llamado está limitado por “el estatus político” de los atletas y se excluye a aquellos abandonaron una delegación. El analista lamentó que cambiar esto “no está contemplado en la mentalidad del actual sistema”.

Para el colaborador de El Nuevo Herald, Jorge Ebro, “los relevistas Yariel Rodríguez, Yoan López, Darién Núñez y Raidel Martínez no pudieron contener el ataque canadiense, aunque el abridor Liván Moinelo había logrado mantener el marcador ajustado durante las primeras entradas, a pesar de trabajar demasiado y consumir preciosos envíos”.

La derrota se la llevó Yariel Rodríguez. Sin embargo, el periodista Yasel Porto Gómez de DPorto Sports LLC, dijo que “no es justo que pague todos los rayos y centellas que le están bajando en las redes sociales”.

Porto dice que también existe responsabilidad de la FCB y la dirección del equipo, que llevó “dos catchers sin nivel”, cuando había jerarcas como Ariel Pestano. “Ni Andrys debe coger todos los palos de un juego en el que otros tampoco lo hicieron bien, ni creo que merezca los peores ataques y ofensas”, agregó.

Juan Carlos Guerra Alonso, JuanK, en Por La Goma LLC, fue enfático, “no se puede construir un equipo nacional sin convocar a los mejores nacidos en su tierra. Este es el nivel que tiene ese grupo y este es el resultado. No hubo casualidad ni ‘velas encendidas’; es la pura realidad”.

El analista subrayó que “se encapricharon con jugadores que ya no estaban para este tipo de torneos, apostando a la suerte del famoso ‘batazo bendito’ que jamás llegó. En ese empeño terminaron destrozando la linda historia de varios de ellos, degradándolos y haciéndolos lucir muy mal en un escenario donde no merecían terminar así. Todo por ideas arcaicas que, lamentablemente, terminaron demostrando cuán equivocados estaban”.

Con el triunfo ante Cuba, Canadá se clasificó por primera vez a los cuartos de final y jugará este sábado en Houston (EE UU) por los cuartos de final con el segundo del Grupo B, que se definirá entre México, Estados Unidos e Italia.

Los canadienses, dirigidos por el mánager Ernie Whitt, avanzaron a la fase de cuartos de final con marca de 3-1 y superaron a Puerto Rico en el liderato del Grupo A por mayor número de carreras anotadas, 21, contra 10 encajadas, mientras los locales terminaron con un balance de 15-7.

Con una destacada actuación del lanzador Cal Quantrill, quien ganó el juego ante Cuba al tirar cinco entradas en la que recibió una carrera sucia, dos hits, dio un boleto y recetó cinco ponches, y con un jonrón de Abraham Toro, Canadá dominó el partido.