El ajedrecista ucraniano Ruslán Ponomariov gana el torneo Capablanca in Memoriam

La Habana/El ucraniano Ruslán Ponomariov, ex campeón del mundo y crítico con la invasión de Vladímir Putin a su país, ganó este domingo en La Habana el torneo de élite del Capablanca in Memoriam. El resultado no sorprendió a nadie. Con 2.646 Elo –el sistema de puntuación que indica la experiencia de un ajedrecista–, el gran maestro no era solo el favorito, sino también el jugador más potente del certamen.

Su enfrentamiento final, con el maestro indio Aryan Chopra, quedó en tablas después de 20 jugadas y le permitió obtener los 6,5 puntos indispensables para su triunfo. Ponomariov acumuló cuatro victorias, cinco tablas y una derrota –frente al danés Mads Andersen– y sumó 8,6 unidades Elo a su expediente.

Su estrategia se basó en convertir las pequeñas ventajas en otras mayores y atacar por ambos flancos, analizó el periodista especializado Leontxo García, de El País. Nacido en 1982, fue campeón del mundo a los 18 años, el más joven de la historia en obtener el título.

Según la prensa oficial –que en ningún momento alude a que su familia tuvo que huir de Ucrania por la guerra para reunirse con él en Bilbao, España–, los aficionados cubanos se aglomeraron en el hotel Habana Libre para seguir sus partidas y presentaron sus “respetos” a Ponomariov.

Los aficionados cubanos se aglomeraron en el hotel Habana Libre para seguir sus partidas y presentaron sus “respetos” a Ponomariov

Los dos grandes maestros cubanos de élite en el Capablanca, Carlos Daniel Albornoz y Luis Ernesto Quesada –actual campeón de la Isla–, quedaron en segundo y tercer lugar, respectivamente, ganados con partidas en tablas. El desempeño de Albornoz fue destacable, porque lo separaba solo un punto de Ponomariov.

Cuba no alcanzaba un resultado así desde 2014, cuando Lázaro Bruzón y Leinier Domínguez recibieron la plata y el bronce por detrás del maestro filipino Wesley So. Andersen, Chopra y el noruego Evgeny Romanov ocuparon el cuarto, quinto y sexto lugar del grupo de élite.

En cuanto a la modalidad abierta, fue vencedor Gabriel Flom, un ajedrecista francés con 2.425 Elo, que consiguió ocho unidades. El segundo lugar fue para el cubano Ermes Espinosa y el tercero para Jorge Roberto Elías, también de la Isla.

También sesionó en la capital cubana el Campeonato Continental en la categoría senior, en la que fue vencedor el brasileño Darcy Lima, mientras que los cubanos Carlos Larduet y Félix Manuel obtuvieron la plata y el bronce. En la categoría de veteranos ganó Alonso Zapata, de Colombia.

El Capablanca in Memoriam, un torneo que hace décadas se colocaba junto a los mayores certámenes del mundo, ha ido bajando progresivamente su nivel

El Capablanca in Memoriam, un torneo que hace décadas se colocaba junto a los mayores certámenes del mundo, ha ido bajando progresivamente su nivel. Pocos ajedrecistas de élite recalan en Isla, de la cual se han marchado sus mejores jugadores, como Leinier Domínguez, que arrancó el año siendo el octavo mejor jugador del mundo.

El ajedrez cubano, no obstante, ha tenido un año lleno de polémicas, tras la “invitación” que la Federación Cubana de Ajedrez envió a los ajedrecistas cubanos exiliados. La promesa de que podrían volver a jugar en su país si lo deseaban venía con dos condiciones inaceptables: que no se hubieran manifestado públicamente contra los órganos oficialistas de deporte y que abandonaran la federación extranjera en la que estaban inscritos. Ninguno aceptó el trato y, en su mayoría, hicieron caso omiso a la invitación.

El régimen sí descartaba definitivamente, por “irrespetuoso”, a un gran maestro: Bruzón, conocido por ser una voz crítica contra el Gobierno y que no dudó en criticar las draconianas condiciones de la Federación. "Tienen al pueblo cubano hundido en la máxima miseria y desesperación y saben lo que tienen que hacer, que es un cambio radical del sistema", afirmó entonces.