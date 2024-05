Pantoja, el maestro cubano rebelde, va con Colombia en el Capablanca in Memoriam

La Habana/Los encontronazos entre los jugadores internacionales de élite del torneo Capablanca in Memoriam, celebrado esta semana en el hotel Habana Libre, es lo más relevante que le ha pasado al ajedrez cubano este año. Dos sucesos han llamado la atención: la presencia del ex campeón del mundo ucraniano Ruslán Ponomariov en Cuba –uno de los pocos países que aprueba la invasión de Rusia a su país– y la participación, representando a Colombia, del maestro cubano Roberto García Pantoja.

En su crónica del evento, Granma no comenta el trasfondo político de la presencia de Ponomariov, que reside en Bilbao, España, a pesar de sus críticas a la agresión rusa a Kiev. Su familia tuvo que huir de la capital ucraniana por los ataques ordenados por Vladímir Putin y el propio ajedrecista se planteó volver y enrolarse en el Ejército. Nacido en 1982, fue campeón del mundo a los 18 años, el más joven de la historia en obtener el título.

Ponomariov, con 2.647 Elo –el sistema numérico para medir la experiencia de un ajedrecista– se enfrenta a cinco competidores, entre los cuales hay dos cubanos. Sobresalen el indio Narayanan Lyna y el noruego Evgeny Romanov entre los extranjeros. Los cubanos son el avileño Luis Ernesto Quesada –actual campeón de la Isla– y el camagüeyano Carlos Daniel Albornoz.

Roberto Pantoja participa en la sección abierta del torneo, no en la de élite. En su cuenta de Facebook anunció este martes que participaba en el Capablanca in Memoriam con la bandera de Colombia y que lo hacía con “una mezcla de emociones contradictorias”. La Isla, añadió, es su “tierra” y el “hogar” de su familia, pero considera que el país “es cada vez peor, se deteriora”.

“Se percibe en las caras de muchos la tristeza y necesidad de un cambio, Cuba necesita rehacerse. Estoy aquí, pero no he logrado enfocarme del todo, trato de estar tranquilo, pero la realidad no me deja”, lamentó.

Pantoja tuvo un choque con la Federación Cubana de Ajedrez, de la cual se separó en 2020 tras denunciar el impago de 100 pesos cubanos convertibles (CUC) que le correspondían por su título de gran maestro. Las autoridades lo citaron ante un tribunal disciplinario por compartir su caso en las redes sociales y se le abrió un proceso por “indisciplinas”.

Durante esa temporada, Cuba perdió a sus mejores ajedrecistas que, como Leinier Domínguez, Lázaro Bruzón o Yuniesky Quesada, renunciaron a jugar dentro de la Federación y se marcharon a hacer carrera en otros países, en especial España y Estados Unidos.

Este lunes, dos de los jugadores de nivel que quedan en la Isla –Albornoz y Quesada– se enfrentaron en el Capablanca. Albornoz venció tras 44 lances al actual campeón nacional y está en tercer lugar en el encuentro, que comparte con el danés Mads Andersen. Ponomariov sigue a la cabeza del certamen, seguido por el indio Aryan Chopra. Quesada va en quinto lugar.