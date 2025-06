El cubano Alejandro Rodríguez conquista la plata en la Copa Mundial de Triatlón

La Habana/Su primera competencia en triatlón la hizo con una bicicleta prestada y, este domingo el cubano Alejandro Rodríguez Diez conquistó la medalla de plata modalidad sprint en la Copa Mundial de Triatlón en Huatulco (México). En 55 minutos y siete segundos, el cubano de 24 años completó 750 metros de natación, 20 kilómetros de ciclismo y cinco de carrera pedestre. Un logró histórico.

El resultado le permite escalar en ranking mundial y mantener aspiraciones a una clasificación olímpica, que sería inédita para Cuba en este deporte, reconoce Cubadebate.

“El equipo de World Triathlon me ha dado la oportunidad y dije: ‘vamos a dar lo mejor posible para escalar en el ranking universal y acercarnos a esa primera clasificación olímpica de un cubano, que es el sueño mío y de mis compañeros’”, declaró el triatleta al final del evento.

“Esto es grande para el deporte cubano como quiera que se mire”, señaló en sus redes sociales la periodista Karlienys C. Padilla. “Estamos hablando de un segundo lugar en una Copa del Mundo de triatlón. No me da miedo decirlo. Esto es de los mejores logros del deporte cubano en los últimos años”, subrayó.

El triunfo de Alejandro Rodríguez Diez “es grande para el deporte cubano como quiera que se mire”, señaló en sus redes sociales la periodista Karlienys C. Padilla. / Karlienys C. Padilla

La hazaña de Rodríguez Diez puso en el podio a una Isla en que el desarrollo de la disciplina del triatlón tiene un avance lento. De hecho, el medallista tuvo una base de entrenamiento en República Dominicana gracias a una beca de la Federación Internacional.

El medallista de plata confesó en una entrevista concedida a su ídolo el triatleta Michel González Castro que ha sufrido “muchas crisis” que lo han llevado a pensar en “dejar el deporte por completo”.

En su desarrollo deportivo ha sido inspirador González Castro y Leslie Amat, a quienes definió como “los mejores triatletas de la historia de Cuba”. En su formación, agradece a su entrenador Diosele Fernández.

Rodríguez Diez reconoce que por las condiciones, en la Isla “es muy complicada la preparación” para los triatletas. En particular, a él se le ha complicado la parte física, en especial, la natación. “Si no lograba poder nadar y pedalear nunca hubiera podido aspirar a un gran resultado. He tenido que trabajar mucho”.

Rodríguez Diez fue superado por el israelí Shachar Sagiv, con 54,53, mientras que el polaco Kuba Gajda (55,11) obtuvo el bronce.

El triatleta cubano retornará a República Dominicana, donde seguirá con su proceso de preparación en el programa de becas de World Triathlon.