Matanzas/La temporada 2026 de las Grandes Ligas del béisbol norteamericano (MLB, por sus siglas en inglés) concluyó con el título de los Cerveceros de Milwaukee en la Serie Mundial, pero a lo largo de 162 juegos de tramo regular y en los correspondientes playoffs, varios peloteros cubanos o de ascendencia cubana se encargaron de dejar su impronta.

Cada año, varios premios reconocen el desempeño de los peloteros mediante votaciones de la Asociación de Cronistas de Béisbol de Norteamérica (BBWAA, por sus siglas en inglés), los entrenadores, los ex jugadores y los aficionados. 14ymedio repasa la presencia de Cuba en los lauros individuales más importantes de la mejor pelota del mundo.

Mediante el voto de los aficionados a través del sitio oficial de las Grandes Ligas, se eligieron el primer y segundo equipo ideal de la temporada. Yordan Álvarez integró el primer equipo como bateador designado y Randy Arozarena quedó entre los jardineros del segundo equipo.

Otros cubanos finalistas fueron Miguel Vargas en tercera base, Andy Pagés en los jardines, Aroldis Chapman, Raisel Iglesias y Adrián Morejón como lanzadores relevistas, además de Yandy Díaz en calidad de designado.

Cinco representantes de la comunidad cubana recibieron puntos en las votaciones de BBWAA para reconocer al mejor pelotero del año en MLB

Entre peloteros de ascendencia cubana, Sal Stewart fue finalista como primera base, Nolan Arenado en tercera, Zach Neto en el shortstop y Nick Martínez como pitcher abridor.

Cinco representantes de la comunidad cubana recibieron puntos en las votaciones de BBWAA para reconocer al mejor pelotero del año en MLB. Yordan Álvarez arrasó en el primer lugar de la Liga Americana tras liderarla en average (.316), extrabases (77), OBP (.432), slugging (.601) y OPS (1.033). También quedó segundo en jonrones (42) y carreras impulsadas (106). Además, ganó los premios al Regreso del Año y Edgar Martínez, que distingue al mejor bateador designado de la campaña.

En la votación al Jugador Más Valioso de la Liga Americana, Miguel Vargas ocupó el sexto lugar y Randy Arozarena, el octavo. En la Liga Nacional, Andy Pagés quedó en el puesto 18 y Sal Stewart, en el 22. Pagés fue, además, el único cubano finalista al Guante de Oro, premio que reconoce a los mejores defensores de cada posición en ambas ligas.

El Premio Hank Aaron reconoce el performance ofensivo más completo del año mediante la elección de un panel de miembros del Salón de la Fama en combinación con el voto aficionado. En 2026, cuatro cubanos recibieron votos en la Liga Americana: Yordan Álvarez quedó primero, Randy Arozarena tercero, Yandy Díaz sexto y Miguel Vargas noveno. En la Liga Nacional, Sal Stewart terminó octavo.

En 2026, Sal Stewart se convirtió en el segundo novato de los Rojos de Cincinnati que conecta 30 o más jonrones en una temporada, al terminar con 32

Sal Stewart, hijo de padre cubano, también fue elegido por la BBWAA como Novato del Año de la Liga Nacional. En 2026 se convirtió en el segundo novato de los Rojos de Cincinnati que conecta 30 o más jonrones en una temporada, al terminar con 32. El primero había sido Frank Robinson con 38 vuelacercas en el lejano 1956. Además, al impulsar 112 anotaciones y robar 15 bases, Stewart pasó a la historia como el primer novato con al menos 30 jonrones, 110 impulsadas y 15 robos en 150 años de Liga Nacional.

Aunque no ganaron el premio Trevor Hoffman, tres lanzadores nacidos en Cuba recibieron votos de BBWAA en las boletas del Relevista del Año. El lanzallamas holguinero Aroldis Chapman quedó cuarto en la Liga Americana tras una efectividad de 1.92 en 51.2 innings y lograr 35 salvados. El mayabequense Adrián Morejón fue cuarto en la Liga Nacional tras lanzar para 2.83 en 86.0 entradas con 28 holds. En la misma liga, el pinero Raisel Iglesias finalizó quinto después de concretar 35 salvamentos con promedio de 2.55 en 60.0 innings.

El Bate de Plata recompensa al mejor jugador ofensivo de cada posición en ambas ligas. Es elegido por los managers y coaches de los equipos de MLB, quienes no pueden votar por peloteros de su misma organización. Dos cubanos se lo llevaron en esta oportunidad. En la Liga Americana, Yordan Álvarez como designado y Randy Arozarena como jardinero. Miguel Vargas fue finalista al premio entre los terceras de la Americana y Zach Neto entre sus torpederos. Por la Nacional, Sal Stewart fue finalista como utility.