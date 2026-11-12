El cubano Yordan Álvarez conquista cuatro premios de Grandes Ligas y es nominado a otro

Yordan Álvarez fue reconocido con los premios premios Hank Aaron, Edgar Martínez, Regreso del Año y un puesto en el Primer Equipo All-MLB.

Diez años después de haber abandonado la Isla, el pelotero es uno de los más destacados en EE UU

La Habana/A los 18 años, el pelotero cubano Yordan Álvarez llegó a Los Angeles Dodgers. El equipo angelino amarró entonces al atleta con un contrato de 6.000.000 de dólares. Sin embargo ese mismo año y sin jugar ni un solo partido en ligas menores, fue enviado a Houston Astros a cambio del relevista derecho Josh Fields. El movimiento, que en ese entonces parecía una locura para los aficionados texanos, hoy es tomado por la prensa especializada como la mejor inversión. El tunero arrasó en los MLB Awards 2026 de este miércoles, que tuvieron lugar en Las Vegas, al conseguir los premios Hank Aaron, Edgar Martínez, Regreso del Año y un puesto en el Primer Equipo All-MLB.

“Significa mucho para mí, especialmente porque uso el número 44. Es realmente especial para mí ver mi nombre en este trofeo”, expresó el atleta al recibir el Premio Hank Aaron al mejor bateador.

En una entrevista con el periodista Carlos Nava de ESPN, Álvarez contó: “Cuando jugaba la Serie Nacional jamás lo imaginé. Pero ese fue el punto que puso en mi cabeza y que me motivó a salir y llegar a este béisbol. Ahí empecé a soñar con esto. Y ahora estoy aquí”. Y agregó: “Hay días que aún no me lo creo”.

De niño le ilusionaba jugar una Serie Mundial, pero “ni siquiera sabíamos cómo era todo esto. Sólo imaginábamos, como muchos niños lo hacen”.

De niño le ilusionaba jugar una Serie Mundial, pero “ni siquiera sabíamos cómo era todo esto"

Álvarez abandonó la Isla en 2016, en busca de la oportunidad de un contrato en el béisbol profesional. Se estableció en Haití, donde fue reclutado por los cazatalentos del conjunto angelino, pero nunca imaginó que diez años después de ese episodio sería considerado un referente de los peloteros cubanos en EE UU.

“No creo que nadie te diga [que] cuando hicimos el cambio por Yordan, pensábamos que sería lo que es, el bateador más peligroso del béisbol”, contó al portal MLB Español Kevin Goldstein, quien era en ese entonces el director de scouts profesionales del club tejano.

Goldstein reconoce que vieron en Álvarez a un chico corpulento “con un montón de herramientas, que tenía mucho poder y parecía que también podía batear… Sin duda, había potencial ahí. No pasó mucho tiempo en su etapa con los Astros para pensar que este muchacho podía ser especial. Y aquí estamos. Es una locura”.

En octubre pasado, Álvarez ya había sido designado como el Jugador Más Destacado de la Liga Americana y el Regreso del Año de los Players Choice Awards. Dos reconocimientos significativos son significativos porque son los propios peloteros los que deciden mediante una votación a los galardonados.

El cubano hizo historia también al conquistar por primera vez el Premio Edgar Martínez al Bateador Designado Destacado.

El cubano hizo historia también al conquistar por primera vez el Premio Edgar Martínez al Bateador Designado Destacado, un reconocimiento que durante los últimos cinco años había quedado en manos del japonés Shohei Ohtani. Con este resultado, se convirtió además en el primer pelotero de los Houston Astros en recibir esta distinción.

Su rendimiento ofensivo respaldó el galardón. En 134 encuentros en los que se desempeñó exclusivamente como bateador designado, registró un promedio de bateo de ,305, porcentaje de embasado (que un bateador llegue a safe a una de las bases tras batear, recibir un lanzamiento o por error defensivo) de ,422 y slugging (promedio de bateo) de ,575, además de conectar 34 cuadrangulares e impulsar 83 carreras. En los otros 24 partidos que disputó como titular, ocupó el jardín izquierdo.

Además, Álvarez es uno de los favoritos a llevarse el premio al Jugador Más Valioso de la Liga Americana. Los otros nominados son el dominicano Junior Caminero (Rays de Tampa Bay) y el estadounidense Bobby Witt Jr. (Reales de Kansas City).