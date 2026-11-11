El manager Eriel Sánchez, inhabilitado en Cuba, es contratado en Nicaragua

El entrenador de Sancti Spíritus fue sancionado por golpear con un palo a un comisario técnico

La Habana/Eriel Sánchez León ha encontrado en Nicaragua la oportunidad para seguir ligado al deporte. El manager espirituano dirigirá la franquicia Tigres de Chinandega a partir de diciembre. En la Isla fue inhabilitado para dirigir durante cinco años, luego de que siendo entrenador de Sancti Spíritus, en septiembre de 2025, golpeara con un palo” al comisario técnico Eusebio Miguel Rojas Rodríguez, “provocándole una herida en la cabeza que demandó atención médica”, según el dictamen oficial.

Sánchez precisó al medio oficialista Escambray que la sanción impuesta por la Comisión Nacional de Béisbol se limita a ejercer en Cuba, no en cualquier otro lugar del mundo.

El manager rechazó que el contrato en Nicaragua “sea un premio”. Según comentó al mismo medio, se trata de “una oportunidad que se me da para reconocer que hay que tomar más precaución, más medidas para que no sucedan esas cosas (como la agresión a Rojas). Es una enseñanza y una experiencia”.

El manager rechazó que el contrato en Nicaragua “sea un premio”. Según comentó al mismo medio, se trata de “una oportunidad".

Asimismo, reconoció que el club nicaragüense indagó sobre el percance. Esto, justamente, le hizo reflexionar: “Que me haya tenido en cuenta, luego de la investigación, quiere decir que uno no está tan incriminado. Ellos, al parecer, valoraron que fueron cosas que pasan en un momento de calor entre dos compañeros que sobrepasaron los límites de la amistad”.

Después de que se le impusiera la sanción, pasó un año y se enfocó en el lanzamiento del emprendimiento El Olímpico. Con la anuencia del oficialismo y del Banco Popular de Ahorro y en medio de una crisis que limita severamente los servicios de pago a los jubilados, fue la vía para que 20 glorias deportivas reciban el pago de jubilación.

El medio oficialista Cubadebate destacó el negocio de Sanchez como el medio a través del cual participantes en Juegos Olímpicos, campeonatos mundiales, panamericanos y centroamericanos pueden “recibir sus pagos directamente en el negocio y evitar así las largas filas, las interrupciones de los servicios bancarios por los apagones o la escasa disponibilidad de efectivo”. Con su contrato en Nicaragua, Sánchez delegó la responsabilidad en su esposa.

La polémica ha acompañado a Eriel Sánchez. Bajo sus órdenes se gestó en octubre de 2021 la fuga de 12 peloteros en el Mundial sub-23 que tuvo lugar en Sonora, México. La nómina de “patriotas”, como llamó el manager a sus convocados, la conformaron 24 jugadores, de ellos escaparon: Geisel Cepeda, Loidel Chapellí Jr., Yandi Yanes, Bryan Chi, Miguel Antonio González, Yeinel Zayas, Luis Dennys Morales, Uber Mejías, Dariel Fernández, Loidel Rodríguez, Reinaldo Lazaga y Diasmany Palacios.

El entrenador parecía estar en la cuerda floja tras los escapes. Sin embargo, la Federación Cubana de Béisbol lo mantuvo en el puesto para los Primeros Juegos Panamericanos Junior, que tuvieron lugar en Colombia.