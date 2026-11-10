Venezuela vapulea a Cuba en el Mundial Sub-23 de béisbol y lo deja sin posibilidad de medallas

La Habana/El béisbol cubano sumó un nuevo fracaso este lunes, al perder por nocaut ante Venezuela y despedirse con ello de la posibilidad de competir en la VI Copa Mundial Sub-23. El juego terminó incluso antes de lo pautado, debido a la diferencia de carreras.

‎En el torneo disputado en Nicaragua, el cuarto partido de Cuba concluyó en cinco entradas con marcador de 10-0. “Los sudamericanos exhibieron poder ofensivo con par de jonrones de Lewis José Castillo, uno de ellos con las bases llenas; pitcheo de prestaciones superiores en velocidad y herramientas, además de un juego muy divertido todo el tiempo en el campo y la banca”, señaló la prensa oficialista sobre el partido.

Por el lado de los cubanos, solo Carlos Nieto y Carlos Chávez pudieron conectar un hit cada uno en todo el encuentro. El equipo se quedó en base, dominados por los lanzadores venezolanos, que hasta ahora no han permitido carreras en todo el torneo.

La Isla se quedó sin posibilidad de avanzar a la siguiente etapa y solo le queda enfrentarse este martes a Gran Bretaña, en un partido de trámite, para concluir la fase de grupos. Con marca de tres derrotas –antes perdieron frente a Corea del Sur (2-3) y Japón (1-5)– y una victoria –contra Sudáfrica (26-6)–, solo aspirará a pelear por el séptimo sitio del torneo, a partir del próximo jueves, pues la clasificación a la superronda exigía terminar entre los tres primeros su grupo.

Solo le queda enfrentarse este martes a Gran Bretaña, en un partido de trámite, para concluir la fase de grupos

Este resultado se suma a otros fracasos que han empañado el béisbol cubano en todas las categorías este año. En marzo pasado, en el último Clásico Mundial de Béisbol, el conocido como Team Asere tuvo el peor resultado de su historia, luego de ni siquiera clasificar a la segunda ronda, al quedar eliminados tras sumar dos victorias y dos derrotas.

Meses después, la selección obtuvo el cuarto lugar en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo, lo que representó quedar fuera por primera vez en 60 años del podio en esa justa.

A ello se suman los descalabros en las categorías Sub-18, al no lograr el boleto al Mundial de 2027, y en la Sub-15, tras quedar en el lugar 11 de 12 equipos, con apenas dos victorias en ocho presentaciones.

Antes, salvo el fortuito cuarto lugar obtenido por el equipo cubano en el último Clásico Mundial de Béisbol, en 2023, la selección nacional solo ha sumado fracasos en los distintos eventos internacionales donde se ha presentado. En el torneo Premier 12, que reúne a los mejores equipos del mundo, el equipo pasó del sexto puesto en 2015, al penúltimo lugar (11°), empatado con Puerto Rico, en 2024.

La selección nacional solo ha sumado fracasos en los distintos eventos internacionales donde se ha presentado

La suma de malos resultados provocó que, a mediados del año pasado, Cuba bajara a la posición 12 del escalafón de la World Baseball Softball Confederation (WBSC), el peor sitio para la Isla desde que se inventó este sistema en 2011.

La salida masiva de jugadores es una de las problemáticas que enfrenta el béisbol cubano desde hace años. Se estima que de los más de 1.000 atletas que han dejado la Isla en la última década, al menos 700 son peloteros jóvenes con proyección. En gran parte, la falta de crecimiento y las pocas posibilidades de tener una mejor vida obligan a los deportistas a buscar opciones lejos de la Isla. Una de las causas son los pobres salarios, que llegan a 3.500 pesos para quien disputa la Serie Nacional y 8.500 para los de la Liga Élite, en un país en el que el precio de un cartón de huevos puede alcanzar los 4.300 pesos.