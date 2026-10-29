El pelotero cubano Yordan Álvarez gana dos premios en los Players Choice Awards

Yordan Álvarez dio vuelta a la página tras la fractura en una mano y el esguince en un tobillo que lo limitó en la pasada temporada.

Los atletas lo reconocen como el Jugador Más Destacado de la Liga Americana y el Regreso del Año

La Habana/Yordan Álvarez dio vuelta a la página tras la fractura en una mano y el esguince en un tobillo que lo limitó en la pasada temporada. El pelotero de Las Tunas que juega para los Astros de Houston fue designado este miércoles el Jugador Más Destacado de la Liga Americana y el Regreso del Año de los Players Choice Awards.

Los premios, que fueron anunciados por la Asociación de Jugadores de las Grandes Ligas y se instauraron en 1992, son significativos porque son los propios peloteros los que deciden mediante una votación a los galardonados.

Álvarez superó en votos en lo más destacado al dominicano Junior Caminero de los Rays de Tampa Bay Bobby Witt Jr. de los Royals de Kansas City. En el segundo reconocimiento le ganó la carrera a Gerrit Cole de New York Yankees y Mike Trout de Los Angeles Angels.

“Álvarez se convirtió en el tercer jugador en la historia de la franquicia en ganar un título de bateo, uniéndose a Yuli Gurriel y José Altuve”, destacó el medio especializado Pelota Cubana. Además pasó a ser el cuarto en conseguirlo entre los peloteros nacidos en la Isla, en el que están Gurriel, Tony Oliva y Yandy Díaz.

Considerado uno de los mejores bateadores zurdos en Grandes Ligas, Álvarez, “se ubicó en el segundo puesto en jonrones (42), la quinta mayor cifra en la historia de los Astros de Houston, y en remolcadas (106) en la Liga Americana y lideró las Grandes Ligas con 109 bases por bolas recibidas en 158 encuentros, la mayor cantidad en su carrera”.

Con este galardón, Álvarez se une a Aaron Judge y Miguel Cabrera como los únicos peloteros desde 1970 en ganar la corona de bateo de la Liga Americana disparando al menos 40 cuadrangulares.

Álvarez ganó tres veces el Jugador de la Semana de la Liga Americana junto con dos honores de Jugador del Mes y fue seleccionado para el cuarto Juego de Estrellas.

La temporada ha sido de ensueño para el tunero. Álvarez ganó tres veces el Jugador de la Semana de la Liga Americana junto con dos honores de Jugador del Mes y fue seleccionado para el cuarto Juego de Estrellas.

El hombre abandonó Cuba en 2016 en busca de una oportunidad de un contrato en el béisbol profesional. Para llegar a las Grandes Ligas, primero se estableció en Haití, desde donde firmó con Los Angeles Dodgers. Luego, fue traspasado a los Houston Astros.

Los números de Álvarez han sido referente para otros clubes que han manifestado su interés por el pelotero, unode ellos los Yankees de Nueva York. Sin embargo, en abril pasado el periodista de Sports Illustrated Pedro Moreira aseguró que “no había razón para que los del Bronx busquen a otro jugador de su posición” y aseguró que el equipo tenía a Giancarlo Stanton en esa posición.

El redactor del sitio Bleacher Report Zachary D. Rymer coincidió con Moreira. “Simplemente no necesitan a otro toletero; de hecho, deberían centrarse en conseguir mediante canjes un bullpen completamente nuevo”. Sin embargo, aseguró, “encajaría mejor en los Red Sox, un equipo con serios problemas ofensivos, que no han encontrado un bateador designado de poder desde hace bastante tiempo”.

Por el momento, Álvarez tiene un contrato con los Astros por 28.6 millones de dólares anuales hasta la temporada 2028