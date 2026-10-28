El cubano Liván Moinelo, el pelotero extranjero con más campeonatos en la historia de Japón

El pinañero ha ganado seis de los 13 títulos que ha obtenido su equipo, los Halcones de Fukuoka

La Habana/El pitcher cubano Liván Moinelo se convirtió este miércoles en el jugador extranjero con más campeonatos ganados en la historia de la Liga Profesional Japonesa de Béisbol (NPB), la competencia más importante del mundo después de las Grandes Ligas de Estados Unidos. Su equipo, los Halcones de SoftBank de Fukuoka, derrotó 4-2 a las Estrellas de DeNA de Yokohama para completar la barrida en la Serie de Japón.

En el duelo decisivo, los Halcones tuvieron que remontar una desventaja inicial de dos carreras. En la cuarta entrada, un triple impulsor de Yudai Yamamoto dio el empate y luego tomaron la delantera con un sencillo remolcador de Yuki Yanagita. El relevo mantuvo a raya a DeNA y el lanzador japonés Kazuki Sugiyama cerró el partido en el noveno episodio.

Aunque Moinelo no participó en este cotejo, tuvo un papel importante en la serie. Lanzó en el segundo partido, con buenos números: en siete entradas no permitió carreras y apenas le conectaron cinco imparables. Además, sumó ocho ponches a su cuenta.

Con este triunfo, Fukuoka llegó a 13 títulos de Japón, los dos últimos de manera consecutiva. Casi la mitad de los campeonatos han sido con Moinelo en el campo, que suma seis trofeos (2017, 2018, 2019, 2020, 2025 y 2026). De esta manera, el zurdo de Pinar del Río dejó atrás al estadounidense Dennis Sarfate, con quien compartía la condición de extranjero con más coronas en la historia de la pelota profesional japonesa.

El zurdo de Pinar del Río dejó atrás al estadounidense Dennis Sarfate, con quien compartía la condición de extranjero con más coronas

Con el nuevo título, los Halcones de SoftBank igualaron a los Leones de Seibu como el segundo conjunto más ganador de la Serie de Japón, solo superados por los Gigantes de Yomiuri, que suman 22 cetros.

Moinelo llegó a la NPB en 2017 y comenzó su carrera en Japón como relevista. Durante varias temporadas se convirtió en uno de los brazos más confiables del bullpen de SoftBank, antes de asumir a partir de 2024 el reto de convertirse en abridor, una transición que terminó consolidándolo como líder de la rotación.

En la presente temporada comenzó más tarde de lo habitual debido a problemas físicos. Sin embargo, tras incorporarse, volvió a ser una figura dominante desde el montículo. En las siete aperturas que realizó en la temporada regular logró seis victorias, una derrota y una efectividad de 0,76 en 47,1 entradas.

En 2025 fue elegido jugador más valioso de la temporada y mejor lanzador de la Liga del Pacífico, después de terminar con 12 victorias y tres derrotas, y una efectividad de 1,46, con 172 ponches en 167 entradas.

Lo convirtió en el único latino en obtener ese trofeo y además fue el primer pelotero de la región en merecer esa distinción en la Liga Japonesa

Un año antes, ganó el Guante de Oro 2024. Ello lo convirtió en el único latino en obtener ese trofeo y además fue el primer pelotero de la región en merecer esa distinción en la Liga Japonesa desde que su compatriota e inicialista Dayán Viciedo, que lo hizo en la Liga Central, en la temporada del 2021.

Moinelo es una de las cartas fuertes del equipo Cuba y ha encontrado en Japón una opción para tener ingresos importantes, pues es el jugador mejor pagado de toda la liga, junto a su compañero mexicano Roberto Osuna, con un contrato de 26,4 millones de dólares por cuatro temporadas, una cantidad importante de la cual las arcas del régimen cubano se verán beneficiadas.

De acuerdo con el jugador cubano José Ramón Rodríguez Menéndez, las autoridades se quedan con el 25% del salario de sus peloteros con contratos en el extranjero. Para este año, en Japón hubo seis jugadores de la Isla (Moinelo, Yomiuri Raidel Martínez, Ariel Martínez, Darío Sarduy, Randy Martínez y Cristian Rodríguez). Estos contratos reportan a la Federación Cubana de Béisbol (FCB) casi 3 millones de dólares anuales de ingresos, pues la entidad retiene una cuarta parte del salario por lo que llamó “derecho de formación”.

La cifra es cuatro veces mayor de lo que un pelotero debe pagarle a su agente por gestionarle el contrato para firmar libremente en la MLB de Estados Unidos, que va del 4 al 5 por ciento. Pese a ello, Juan Reinaldo Pérez, presidente de la FCB, afirmó al periodista oficialista Pavel Otero que los atletas con contratos gestionados por el Estado “reciben el 100% de su salario”.